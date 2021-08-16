Пуятс: Мигрантов силой "вытесняют" из Беларуси

К полуночи воскресенья пограничники вернули в Беларусь 395 нарушителей, которые незаконно пытались перейти латвийско-белорусскую границу. Также выявлен ряд других групп, желающих въехать в страну, и ведется работа по их возвращению в Беларусь.

Наибольшее количество пересекших границу было обнаружено в четверг. В тот день был возвращен 101 человек, тогда как в остальные дни их было в среднем около 50 человек, которых пограничник не пропускает в страну или возвращают обратно.

"Если есть возможность задержать людей уже во время пересечения границы, то указывается, что это преступное деяние, и их просят отказаться от совершения уголовного преступления. Если это не удается, мы принимаем меры для того, чтобы это не произошло", - сказал Пуятс, добавив, что пограничники также следят за тем, не нужна ли некоторым людям медицинская помощь.

Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально, выбирается наиболее подходящая тактика, пояснил начальник пограничной службы.

Пока что было принято решение пустить одного человека с ограниченной подвижностью, который не мог позаботиться о себе. Пуятс сказал, что другие нарушители провели этого человека через границу.

Нарушители недовольны нынешней ситуацией, и многие подчеркивают, что они хотят вернуться домой в Ирак еще раньше, но были насильно вытеснены через границу из Беларуси.

"Они поняли, что эта поездка не была такой, как они ожидали", - добавил Пуятс.

Контекст

Как уже сообщалось, в последнее время поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу резко увеличился. С начала этого года общее количество задержанных нелегальных иммигрантов превысило 4000. Большинство нелегальных мигрантов хотят въехать в страны Западной Европы через Литву.

С 3 августа по приказу министра внутренних дел Агне Билотайте литовские пограничники заставляют мигрантов, нелегально прибывающих в Литву из Беларуси, вернуться обратно.

Литовские власти отмечают, что белорусский режим сознательно способствует потоку мигрантов через границу, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию в Беларуси и предоставила убежище ее лидеру Светлане Тихановской.

С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи ГПО Национальными вооруженными силами и Государственной полицией для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.