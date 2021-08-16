Нелегальные "дома-лодки" увезли с пляжа Колки

Сегодня утром одну лодку уже увезли, а другую погрузили в транспортное средство для перевозки. В результате пляж будет освобожден по указанию Государственной службы окружающей среды (VVD).

Как уже сообщалось, на пляже возле Колки на берегу Рижского залива, были размещены две лодки, в которых построили домики, приспособленные для проживания, отмечает агентство LETA. VVD сообщает, что эти лодки были установлены незаконно.

VVD призывает жителей не пользоваться незаконным жильем для туристов, которое можно арендовать на международных платформах бронирования жилья Booking.com и Airbnb.com под названием Baltic Maldives.

VVD установила крайний срок для переселения правонарушителя - 17 августа. Если они не выполнят условия, то служба начнет принудительное исполнение и переместит незаконно размещенные конструкции. Все связанные с этим расходы несет нарушитель.

VVD обнаружила нарушение в ходе проверки полученной информации в июле. Инспекция пришла к выводу, что первоначально эти лодки использовались для рыбной ловли в море, а потом функция изменилась.