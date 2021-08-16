Партия СЗК призывает политиков отозвать законопроект о возможности увольнения непривитых

Сопредседатели правления СЗК Эдгар Таварс и Арманд Краузе подчеркивают, что попытки ограничить свободный выбор людей и их сортировка могут привести к таким неуправляемым протестам и процессам, последствия которых могут угрожать основам Латвии как демократического и безопасного государства.

"Несмотря на хаос, вызванный непоследовательными решениями правительства, мы призываем всех политиков, независимо от политической принадлежности и убеждений, а особенно депутатов 13-го Сейма, не использовать эту ситуацию в своих краткосрочных политических целях или узких интересах.

Мы призываем осознавать серьезность ситуации и вести себя ответственно", - заявили руководители СЗК.

Таварс и Краузе призывают президиум Сейма созвать внеочередное заседание парламента для принятия решения об отзыве законопроекта о вакцинации, который позволит увольнять невакцинированных сотрудников, а также обеспечивать качественное и разностороннее обсуждение депутатами этого важного вопроса.

СЗК также призывает всех жителей Латвии сохранять спокойствие во время возможных собраний или протестов, не поддаваясь на провокации.