ReTV: Несколько грибников обратились за помощью после отравления зеленым мухомором

Миколог Инита Даниэле рассказывает, что нередко кто замечает какой-то необычный гриб и предупреждает - прежде чем принимать его в пищу, необходимо разобраться, что это именно такое.
"В наибольшей безопасности - новички, которые знают только лисички, потому и относятся с недоверием к другим грибам. А вот отравляются чаще всего те, кто говорит, что знает все грибы",
"К сожалению, статистика показывает, что, чем больше грибов в лесу, тем больше пациентов попадает в больницу", - говорит Роберт Сташинскис, реаниматолог и анестезиолог из клиники токсикологии и сепсиса RAKUS.
В минувшие выходные была оказана помощь нескольким грибникам. Некоторые пациенты уже выписаны домой, четверо же продолжают лечение в больнице после отравления зелеными мухоморами.
"Больше всего желудочно-кишечных расстройств, но иногда такое проявляются и спустя два-три часа после употребления грибов.
Если мы говорим о самом ядовитом грибе - зеленом мухоморе, то он вызывает проблемы с довольно серьезной задержкой. К сожалению, если человек сидит дома и говорит, что все само пройдет, изменения в организме станут необратимыми, может наступить смерть", - поясняет Сташинскис.
Роберт Сташинскис добавляет, что, хотя случаи отравления грибами и случаются каждый сезон, нельзя не заметить позитивную тенденцию к уменьшению количества таких случаев. Причиной тому - больше доступной информации о грибах по сравнению с тем, что было десять лет назад.