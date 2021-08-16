ReTV: Несколько грибников обратились за помощью после отравления зеленым мухомором

Миколог Инита Даниэле рассказывает, что нередко кто замечает какой-то необычный гриб и предупреждает - прежде чем принимать его в пищу, необходимо разобраться, что это именно такое.

"В наибольшей безопасности - новички, которые знают только лисички, потому и относятся с недоверием к другим грибам. А вот отравляются чаще всего те, кто говорит, что знает все грибы",

- говорит Инита.

"К сожалению, статистика показывает, что, чем больше грибов в лесу, тем больше пациентов попадает в больницу", - говорит Роберт Сташинскис, реаниматолог и анестезиолог из клиники токсикологии и сепсиса RAKUS.

В минувшие выходные была оказана помощь нескольким грибникам. Некоторые пациенты уже выписаны домой, четверо же продолжают лечение в больнице после отравления зелеными мухоморами.

"Больше всего желудочно-кишечных расстройств, но иногда такое проявляются и спустя два-три часа после употребления грибов.

Если мы говорим о самом ядовитом грибе - зеленом мухоморе, то он вызывает проблемы с довольно серьезной задержкой. К сожалению, если человек сидит дома и говорит, что все само пройдет, изменения в организме станут необратимыми, может наступить смерть", - поясняет Сташинскис.