Павлютс: если заболеваемость достигнет границы в 100 случаев, будут введены новые ограничения

"На данный момент у нас нет оснований полагать, что заболеваемость в Латвии не вырастет. Есть все основания полагать, что заболеваемость продолжит расти. В этих условиях, если ситуация или политика мер безопасности существенно не изменится, показателя в 100 случаев мы, скорее всего, достигнем в ближайшие одну-две недели", - сказал он.
В этом случае, по словам Павлютса, будут основания для введения новых ограничений, но он не упомянул, о каких ограничениях идет речь.
В настоящее время, согласно предыдущим решениям правительства, при достижении определенного уровня заболеваемости, например, 100 случаев на 100 000 населения, ограничения вступают в силу автоматически. Эта процедура была утверждена Кабинетом министров 22 июня.
Как сообщается в аннотации к поправкам, в ситуации, когда необходимо вернуться к мерам в условиях высокого риска Covid-19, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликует сообщение в официальной газете Latvijas Vēstnesis, и новые условия автоматически вступят в силу через три дня после публикации.