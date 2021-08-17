Вт, 17.08.2021
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Павлютс: если заболеваемость достигнет границы в 100 случаев, будут введены новые ограничения

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вскоре может достичь в Латвии 100 случаев, что приведет к введению новых ограничений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"На данный момент у нас нет оснований полагать, что заболеваемость в Латвии не вырастет. Есть все основания полагать, что заболеваемость продолжит расти. В этих условиях, если ситуация или политика мер безопасности существенно не изменится, показателя в 100 случаев мы, скорее всего, достигнем в ближайшие одну-две недели", - сказал он.

В этом случае, по словам Павлютса, будут основания для введения новых ограничений, но он не упомянул, о каких ограничениях идет речь.

В настоящее время, согласно предыдущим решениям правительства, при достижении определенного уровня заболеваемости, например, 100 случаев на 100 000 населения, ограничения вступают в силу автоматически. Эта процедура была утверждена Кабинетом министров 22 июня.

Как сообщается в аннотации к поправкам, в ситуации, когда необходимо вернуться к мерам в условиях высокого риска Covid-19, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликует сообщение в официальной газете Latvijas Vēstnesis, и новые условия автоматически вступят в силу через три дня после публикации.


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