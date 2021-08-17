Павлютс: если заболеваемость достигнет границы в 100 случаев, будут введены новые ограничения

"На данный момент у нас нет оснований полагать, что заболеваемость в Латвии не вырастет. Есть все основания полагать, что заболеваемость продолжит расти. В этих условиях, если ситуация или политика мер безопасности существенно не изменится, показателя в 100 случаев мы, скорее всего, достигнем в ближайшие одну-две недели", - сказал он.