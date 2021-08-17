В общих школьных помещениях ученики будут обязаны носить маски

Целью разработанных Министерством образования и науки IZM дополнений к положению о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 является определение нормативно-правовой базы обеспечения очного учебно-спортивного процесса с 2021/2022 учебного года.

Как указало IZM, маски могут не использовать дети в возрасте до семи лет и лица с явными нарушениями двигательных функций или психическими расстройствами, а также спортсмены во время спортивных тренировок.

Сотрудники образовательного учреждения, имеющие сертификат о вакцинации или перенесшие заболевание Covid-19, также могут не использовать маску. Это же относится к учащимся, имеющим сертификаты.

Не использовать маски в учебных помещениях разрешено также учащимся 1-3 -х классов.

Это исключение не распространяется на использование масок в местах общего пользования, например, в коридорах учебного заведения, а также в случаях, когда руководитель учебного заведения принял обоснованное решение об использовании масок.

Из-за специфики игры на музыкальных инструментах, вокального искусства и танцев во время этих занятий также не нужно пользоваться масками.

С учетом возможных рисков распространения инфекции Кабинет министров поручил Центру контроля и профилактики заболеваний (SPKC) проводить мониторинг заболеваемости коронавирусом детей школьного возраста и регулярно сравнивать интенсивность заболеваемости в 1-3-х классах и других группах классов. Если будет установлено, что заболеваемость среди учащихся 1-3-х классов значительно выше или растет более интенсивно в течение не менее двух недель, Минобразования поднимет вопрос об обязательном использовании масок для учащихся 1-3-х классов в учебных помещениях.