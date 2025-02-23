В полиции рассказали, сколько человек было убито в Латвии в прошлом году

Из этих случаев 42 юридически классифицированы как убийства, а 25 - как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, вследствие чего наступила смерть потерпевшего.

В прошлом году также было совершено 32 покушения на убийство.

В абсолютном большинстве, или 96% случаев, причины убийства имели бытовой характер. Большинство убийств совершено в жилье, в половине случаев орудием преступления был нож. В восьми случаях было применено огнестрельное оружие.

В прошлом году также зарегистрировано два двойных убийства и одно убийство с признаками заказного.

Младшим лицом, совершившим убийство, является 13-летний мальчик, а младшей жертве было десять лет. Средний возраст убитых составляет 52 года.

Большинство нападавших - мужчины, при этом и 72% жертв также были мужчинами.

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