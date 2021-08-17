Картель строителей: Латвия потеряет около 18 млн евро средств ЕС

О таком количестве проектов и размере коррекции свидетельствуют первоначальные расчеты CFLA. В нескольких проектах, упомянутых Советом по конкуренции, предприятия картеля не были победителями, поэтому финансовая коррекция к ним применяться не будет.

Круминя добавила, что CFLA все еще рассматривает дела, в которых может быть задействован заказчик. В таких случаях применяется 100% финансовая коррекция, поэтому вполне вероятно, что общая сумма финансовой коррекции в итоге будет больше.

"Некоторые из проектов, реализованных картелем, уже завершены, поэтому в этих случаях потребуется погасить уже выплаченное финансирование ЕС. Реализация примерно половина проектов все еще продолжается, и по этим проектам CFLA прекратит выплачивать финансирование ЕС", - сказала Круминя.

Она напомнила, что в проектах фондов ЕС соблюдается принцип абсолютной нетерпимости к мошенничеству и коррупции, то есть такие действия не допускаются.

В случае искажения конкуренции CFLA обязано применить финансовую коррекцию, то есть отменить или уменьшить размер финансовой поддержки для проектов. В зависимости от ситуации, сокращение помощи составляет 100%, если участие заказчика доказано, или 25% либо 10% в других случаях.

Как ранее сообщила на пресс-конференции директор департамента расследования запрещенных соглашений СК Иева Шмите, участники картеля строительных компаний участвовали как минимум в 70 закупках на общую сумму договоров 687 млн евро.

СК также сообщил, что более половины закупок с участием строительного картеля софинансировались из средств ЕС.