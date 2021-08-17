Сергей Лавров: Первоначальные обещания талибов были "позитивным сигналом"

"Я рассматриваю это как положительный сигнал о том, что талибы заявляют в Кабуле и демонстрируют на практике свою готовность уважать другие взгляды", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конкретно они говорят, что готовы обсудить правительство, в которое войдут не только они, но и другие афганские представители", - сказал Лавров на встрече в Калининграде, добавив, что Россия хочет, чтобы формирование нового правительства Афганистана было "инклюзивным" процессом.

"Мы поддерживаем начало всеобъемлющего национального диалога с участием всех афганских политических, этнических и религиозных групп", - сказал министр.

В понедельник Россия заявила, что еще решит о признании нового афганского правительства, сформированного талибами, исходя из того, насколько ответственно новые власти будут относиться к стране.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов встретился во вторник с талибами и сказал, что исламистские боевики уже восстановили общественный порядок.

В последние годы Кремль стремился поддерживать контакты с талибами и неоднократно принимал представителей исламистских повстанцев в Москве. Последняя такая встреча состоялась в июле.

Москва внимательно следит за ситуацией, опасаясь, что нестабильность в Афганистане может распространиться на соседние страны Центральной Азии, которые когда-то были частью Российской империи и СССР и до сих пор имеют российские военные базы.

Как уже сообщалось, после вывода американских и других иностранных военных контингентов из Афганистана, талибы в этом месяце начали общую наступательную операцию, захватив практически всю территорию страны за короткое время. Кабул пал в воскресенье.

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в воскресенье.