"С первой леди Прекрасной России Будущего": Чичваркин опубликовал фото с Юлией Навальной в Юрмале

Фото Чичваркин разместил в социальной сети Facebook. Судя по геолокации, которую предприниматель указал в публикации, они с Юлией в данный момент находятся в Латвии, в Юрмале.

Подпись под фото оказалась лаконичной:

"С первой леди Прекрасной России Будущего @yulia_navalnaya [Юлией Навальной]".

Также Евгений Чичваркин выразил слова поддержки мужу Юлии Навальной - Алексею, написав: "Свободу @navalny [Алексею Навальному]"!

Известно, что бизнесмен помогает Навальному на протяжении восьми лет, а также оплатил его лечение в Германии, когда Алексею была необходима срочная помощь после отравления нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок".

По словам политика, финальный счет за лечение составил 49 900 евро, он был оплачен в складчину Евгением Чичваркиным, Сергеем Алексашенко и Романом Ивановым.

Напомним, что недавно Юлия в своем Instagram рассказала о первом длительном свидании с супругом с момента его заключения.

Супруга политика рассказала, что длительное свидание продолжается три дня "в отдельном закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней".Согласно словам Юлии, в колонии, где сидит Навальный, "все приличного вида" и даже напоминает "двухзвездочную гостиницу".

Юлия Навальная также рассказала, что перед тем, как встретиться с мужем проводится не только личный обыск, но и проверка продуктов и блюд, которую она привезла.

"Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя", - написала она.

Она также написала: "Прямо как в песне - "три счастливых дня было у меня". Правда, счастливых. Никаких стекл и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и дотрагиваешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия - только пустая кастрюля из-под борща".