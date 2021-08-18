Американский самолет вывез 640 человек из Кабула. Насколько это исключительный случай?

"Проблема не в весе, а в объеме"

Согласно данным на сайте компании Boeing, С-17 может перевозить в грузовом отсеке более 100 полностью экипированных солдат. При этом его максимальная загрузка - около 75 тонн.

Как поясняет научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Илья Крамник, такая грузоподъемность позволяет самолету везти в разы больше людей, чем указано в его характеристиках.

Дело в том, что цифра в 100 человек указана в расчете на экипированных бойцов со всем снаряжением, каждый из которых везет по 30-50 килограммов багажа.

"Если мы будем пересчитывать это [максимальную грузоподъемность самолета] на людей, то мы поймем, что 640 человек - даже если они все вдруг будут по 100 килограммов, то до полной нагрузки этого самолета не дотянут. Там главная проблема будет не в весе, а в объеме", - отмечает Крамник.

Накануне несколько изданий сообщали, что этот рейс С-17 вез 800 пассажиров.

Reports that USAF C-17 RCH871 airborne out of #Kabul in #Afghanistan has 800 passengers on board! Incredible work being done by #USAF and allied aircrews just now which will without a doubt go down in the history books #AvGeek #RadioGeek #MilMonWorld #BravoZulu pic.twitter.com/8De9wLusWb — Military Monitoring World (@MilMonWorld) August 15, 2021

Источником информации стала аудиозапись, на которой экипаж самолета якобы говорил, что на борту около 800 человек.

> Ok how many people do you think are on your jet

>…

> 800 people on your jet?

>…

> Holy f-, holy cow… ok. https://t.co/nAwjaEWgr9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2021

Однако и число в 640 пассажиров на одном самолете C-17 не является рекордным.

Тот же Defence One напоминает о том, как в 2013 году самолет С-17 якобы вывез с Филиппин 670 человек, которые спасались от тайфуна.

Однако самая большая загрузка самолета была зафиксирована в 1991 году - правда, речь шла о другом, гражданском самолете Boeing.

В мае 1991 года во время эвакуации эфиопских евреев из столицы страны Аддис Абебы (операция "Соломон") самолет Boeing 747 авиакомпании El Al вывез, по разным данным, от 1078 до 1122 человек.

Этот случай был внесен в книгу рекордов Гиннесса как "самое большое число людей на одном (коммерческом) самолете".

В эту цифру, по данным книги рекордов Гиннесса, входят двое детей, родившихся на борту этого самолета.

Жертвы на земле и в воздухе

Эвакуация из аэропорта Кабула в воскресенье вечером обернулась паникой с человеческими жертвами.

На видео из аэропорта люди цеплялись за уже набирающий скорость самолет.

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Newsweek со ссылкой на другое видео сообщал о трех людях, которые выпали с самолета на взлете.

16 августа издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в шасси одного из C-17, который прилетел из аэропорта Кабула, было найдено тело.

Рано утром во вторник, после того как взлетно-посадочная полоса в аэропорту была очищена от тысяч людей, военные рейсы для эвакуации дипломатов и гражданских лиц из Афганистана возобновились, сообщал Рейтер. Агентство ссылалось на представителей западных структур, отвечающих за безопасность в аэропорту.

Evacuation flights resume at Kabul airport as Biden defends U.S. withdrawal https://t.co/lv9YPzS5Gv pic.twitter.com/GUMrUerso4 — Reuters (@Reuters) August 17, 2021

В целом США сообщали о планах эвакуировать из Кабула по 5 тысяч человек в день.