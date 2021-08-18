Ср, 18.08.2021
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"Я без понятия, что он говорил своим женам, когда женился на мне". История женщины, которая делит мужа с другими

ФОТО: Everett Collection/Shutterstock

Нура (имя изменено) - 42-летняя женщина из Кении. Сейчас она живет в Сенегале вместе со своим мужем и его остальными женами, рассказывает портал The Guardian.

Нура и Измаил познакомились в 2018 году в мусульманском приложении для знакомств Muzmatch.

"Я обратилась в ислам около четырех лет назад, и мне нужно было расширить свой круг потенциальных поклонников. Мусульманские мужчины, которых я встретила в Кении, были консервативны, а я хотела встретить мужчину, который был бы похож на меня - много путешествовал и имел широкий взгляд на мир", - рассказывает Нура. 

По ее словам, общение с Измаилом началось легко: мужчина был уважительным и веселым. "Он сказал мне, что хочет приехать ко мне в Найроби. Я ему сказала, что не хочу встречаться, если только мы не муж и жена, поэтому имам поженил нас онлайн", - говорит Нура. 

"Во время первой встречи раз в четыре дня мы проводили время в гостинице. Все, что мы делали - занимались сексом и молились. Это было мне действительно важно. Чувственность и духовность - две стороны одной монеты, и я хотела быть вместе с партнером, с которым вместе могла бы изучить веру из любознательности, а не по принуждению", - отметила женщина

Нура обратилась в исламскую веру уже в зрелом возрасте, когда ей было за 30.

"Я искала духовную практику, которая соответствовала бы моей сущности как чернокожей африканской женщины, и в исламской вере я это нашла", - говорит Нура.

Спустя два месяца она прилетела в Сенегал к мужу, где и продолжилось их более тесное знакомство. 

"Этот период научил меня тому, что можно любить и заботиться о ком-то, даже если он совсем другой. Измаил - традиционный человек из Сенегала. Самое радикальное, что о сделал - женился на мне. Брак с почти 40-летней женщиной из другой страны, которая не говорит на его языке, не знает его культуры и традиций. В Сенегале обычно, если мужчина собирается выйти за рамки принятого, связанного с тем, на ком он должен жениться, то он будет с белой женщиной", - рассказывает Нура. 

Женщина призналась, что самым большим испытанием стала борьба с гендерными нормами, которым она должна соответствовать:

"Выглядеть красиво, но не слишком. Не высказывать свое мнение на публике. Я росла не так. Мой отец умер, когда мне было 16 лет, поэтому мама была главой семьи, а мне как первенцу пришлось взять на себя много обязанностей. Меня бесит, что теперь мне приходится выполнять эту подчиненную роль".

При этом Нура говорит, что личная жизнь пары совершенно иная: "Мы игривы, когда проводим время вместе. Мы говорим о вере и политике. Он дразнит меня тем, что я художница. Он любит говорить: "Я простой сенегалец, а ты - философ". Люди, которые знают его со стороны, были бы шокированы, увидев, какой он со мной наедине". 

В январе 2020 года Нура перебралась в дом в Сенегале. Первый этаж дома принадлежал первой жене и их детям, второй - второй супруге и их детям, а третий - последний этаж - был передан Нуре. Всего у Измаила восемь детей в возрасте от 6 месяцев до 20 лет. У Нуры детей нет. 

"Я предполагала, что у меня будут общие ценности с женами моего мужа, но, кроме нашей веры и "Его Превосходительства", у нас нет ничего общего. Моим намерением было наладить уважительное, сестринское взаимодействие, но вместо этого спустя четыре месяца я столкнулась с пассивной агрессией", - рассказала Нура. 

Женщина добавила: "Я могу предположить, что первая жена вышла замуж за Измаила, когда они оба были молоды. Скорее всего, она была девственницей. Они начали совместную жизнь, а потом через 20 лет он женился на второй жене, а через пять лет после этого - еще на одной.

Даже если это часть вашей культуры, это, должно быть, больно.

Я понятия не имею, что мой муж говорил своим женам, когда женился на мне. Я никогда не спрашивала его, потому что это не мое дело.

Женщина призналась, что у нее было много времени проанализировать свой брак и сравнить его с традиционным сожительством ее родителей, и тем не менее в браке есть много вещей, которые ей нравятся.

"Мне не нужно каждый день видеться с мужем. 

Я могу читать, учиться и работать над своим творчеством. У меня есть своя квартира и кто-то всегда дома, кто помогает мне с работой. Наша сексуальная жизнь очень хороша. Однажды Измаил сказал мне: "Боже мой, я так устал. Я думал, что мы будем заниматься сексом только раз в месяц". Я сказала: "Этого не будет". Он предполагал, что, поскольку мне уже за 40, мое либидо будет гораздо ниже, чем сейчас. Напротив, я чувствую, что только начинаю свой сексуальный путь", - отметила Нура. 


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