"Я без понятия, что он говорил своим женам, когда женился на мне". История женщины, которая делит мужа с другими

Нура обратилась в исламскую веру уже в зрелом возрасте, когда ей было за 30.

"Я искала духовную практику, которая соответствовала бы моей сущности как чернокожей африканской женщины, и в исламской вере я это нашла", - говорит Нура.

Спустя два месяца она прилетела в Сенегал к мужу, где и продолжилось их более тесное знакомство.

"Этот период научил меня тому, что можно любить и заботиться о ком-то, даже если он совсем другой. Измаил - традиционный человек из Сенегала. Самое радикальное, что о сделал - женился на мне. Брак с почти 40-летней женщиной из другой страны, которая не говорит на его языке, не знает его культуры и традиций. В Сенегале обычно, если мужчина собирается выйти за рамки принятого, связанного с тем, на ком он должен жениться, то он будет с белой женщиной", - рассказывает Нура.

Женщина призналась, что самым большим испытанием стала борьба с гендерными нормами, которым она должна соответствовать:

"Выглядеть красиво, но не слишком. Не высказывать свое мнение на публике. Я росла не так. Мой отец умер, когда мне было 16 лет, поэтому мама была главой семьи, а мне как первенцу пришлось взять на себя много обязанностей. Меня бесит, что теперь мне приходится выполнять эту подчиненную роль".

При этом Нура говорит, что личная жизнь пары совершенно иная: "Мы игривы, когда проводим время вместе. Мы говорим о вере и политике. Он дразнит меня тем, что я художница. Он любит говорить: "Я простой сенегалец, а ты - философ". Люди, которые знают его со стороны, были бы шокированы, увидев, какой он со мной наедине".

В январе 2020 года Нура перебралась в дом в Сенегале. Первый этаж дома принадлежал первой жене и их детям, второй - второй супруге и их детям, а третий - последний этаж - был передан Нуре. Всего у Измаила восемь детей в возрасте от 6 месяцев до 20 лет. У Нуры детей нет.

"Я предполагала, что у меня будут общие ценности с женами моего мужа, но, кроме нашей веры и "Его Превосходительства", у нас нет ничего общего. Моим намерением было наладить уважительное, сестринское взаимодействие, но вместо этого спустя четыре месяца я столкнулась с пассивной агрессией", - рассказала Нура.

Женщина добавила: "Я могу предположить, что первая жена вышла замуж за Измаила, когда они оба были молоды. Скорее всего, она была девственницей. Они начали совместную жизнь, а потом через 20 лет он женился на второй жене, а через пять лет после этого - еще на одной.

Даже если это часть вашей культуры, это, должно быть, больно.

Я понятия не имею, что мой муж говорил своим женам, когда женился на мне. Я никогда не спрашивала его, потому что это не мое дело.

Женщина призналась, что у нее было много времени проанализировать свой брак и сравнить его с традиционным сожительством ее родителей, и тем не менее в браке есть много вещей, которые ей нравятся.

"Мне не нужно каждый день видеться с мужем.