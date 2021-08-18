Аутлет-городку в Пиньки - год: пришли новые магазины, планы - все еще грандиозные

За последние пять месяцев в аутлет-городке открылось 20 новых магазинов, таких как Triumph, Sportland Outlet, Borbonese, Harmont & Blaine Jeans, Savage, Paoloni Boutique, Salsa и др.

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В магазине Elkor Plaza Outlet площадью 350 кв. м можно купить одежду и аксессуары для всей семьи - как для взрослых, так и для детей. В магазине представлены такие бренды, как Furla, Karl Lagerfeld, Betty Barclay, Michael Kors, Marc O’Polo, Geox и другие.

В свою очередь, Podium Outlet предлагает покупателям одежду и аксессуары прошлогодней коллекции брендов Salvatore Ferragamo, Canali, D. Exterior, Peserico, Corneliani и Lorena Anotniazzi.

ФОТО: Пресс-фото

"Учитывая тенденции в сфере продаж модной одежды в Европе и в мире, мы видим, что у аутлет-концепта очень большой потенциал. Мы уверены, что клиенты оценят предложенный ассортимент одежды, обуви и аксессуаров, так как многие вещи можно будет купить только в аутлет-магазинах", - отмечает руководитель маркетинга торговой сети Elkor Роналд Фелдманис.

"Весь август аутлет-городок отмечает свой день рождения грандиозной распродажей, разными мероприятиями и в том числе открытием двух значимых магазинов модных товаров. Elkor Plaza Outlet и Podium Outlet прекрасно дополняют уже имеющийся ассортимент брендов в аутлете, что уже высоко оценили покупатели со всей Балтии", - рассказывает директор Via Jurmala Outlet Villagе Анна Жигалова.

До зимы в аутлет-городке планируется открыть еще около 10 магазинов, обеспечив, таким образом, 100-процентную заполняемость первой очереди. Вторая очередь, около 4000 кв. м, будет запущена весной будущего года, и уже сейчас идет активная резервация помещений.