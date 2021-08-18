Фото и видео ⟩ В Риге прошло массовое мероприятие против "обязательной вакцинации"

Еще в одном случае один человек взорвал петарду, а другие зажгли дымовые свечи. Кроме того, напротив здания правительство были замечены несколько человек, справлявших нужду в зеленые насаждения. Встречались и люди, возможно, употреблявшие алкогольные напитки. С отдельными нарушителями полиция провела переговоры, но задержаний не наблюдалось.

Был начат и уголовный процесс в связи с хулиганскими действиями - нападением на сотрудника полиции и порчей имущества.

Напомним, около двух тысяч пикетчиков собрались в среду вечером в Вецриге, чтобы выразить протест против "принудительной вакцинации" от Covid-19.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Количество людей, собравшихся на пикет в центре Риги, превышал максимальное количество, разрешенное в настоящее время, поэтому протестующих контролировало большое количество полицейских, а вокруг замка уставлены заграждения. Участники пикета не соблюдали ни дистанцию два метра, ни требование пользоваться маскам, как того требуют действующие эпидемиологические правила.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Полиция призовет организаторов к ответственности

Полиция призовет к ответственности организаторов мероприятия против "обязательной вакцинации"

Государственная полиция призовет к ответственности организаторов акции протеста против "обязательной вакцинации" за нарушения ограничений на собрания.

В среду вечером на организованной оппозиционными политиками акции протеста в Старой Риге собрались тысячи человек. Стражи порядка призывали людей соблюдать требования эпидемиологической безопасности, но этого сделано не было.

В толпе фиксировались лица в состоянии опьянения и толкотня. Полиция призывала собравшихся разойтись. Принимая во внимание, что возможны риски безопасности и наступает темное время суток, разойтись особенно просили лиц, пришедших на мероприятие с детьми.

Полиция отмечает, что в первую очередь на месте событий она заботилась о том, чтобы соблюдался общественный порядок. "Организаторы пикета известны, за нарушение ограничений на собрания они будут призваны к ответственности. Нарушения зафиксированы техническими средствами", - отметили в полиции.

Госполиция отмечает, что пикет в Старой Риге был заявлен до 21:30, и его дальнейшее проведение не было санкционированным.

После 22 часов были замечены провокационные действия отдельных протестующих, однако полиция делала все, чтобы не обострять ситуацию.

По наблюдениям агентства LETA, после завершения мероприятия в автомобиле полиции у здания правительства выбили стекло, однако в этом случае стражи порядка не бросились сразу же в толпу искать виновного. Полицейские осмотрели повреждения и уехали.

Еще в одном случае один человек взорвал петарду, а другие зажгли дымовые свечи. Кроме того, напротив здания правительство были замечены несколько человек, справлявших нужду в зеленые насаждения. Встречались и люди, возможно, употреблявшие алкогольные напитки. С отдельными нарушителями полиция провела переговоры, но задержаний не наблюдалось.