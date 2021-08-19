В России разбился истребитель МиГ-29. Пилот погиб

В ведомстве сообщили, что самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Пилот самолета погиб.

Напомним, что 17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившиеся на борту.