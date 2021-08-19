Чт, 19.08.2021
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Государственная полиция о пикете против "обязательной вакцинации"
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В России разбился истребитель МиГ-29. Пилот погиб

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В России в Астраханской области потерпел крушение самолет МиГ-29. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Пилот самолета погиб.

Причины происшествия пока неизвестны. На место направлена комиссия Главного командования ВКС.

Напомним, что 17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившиеся на борту.

А 31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилоту удалось катапультироваться.


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