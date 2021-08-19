В России разбился истребитель МиГ-29. Пилот погиб
В России в Астраханской области потерпел крушение самолет МиГ-29. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
В России в Астраханской области потерпел крушение самолет МиГ-29. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Пилот самолета погиб.
Причины происшествия пока неизвестны. На место направлена комиссия Главного командования ВКС.
Напомним, что 17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившиеся на борту.
А 31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилоту удалось катапультироваться.