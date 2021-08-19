Чт, 19.08.2021
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Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".
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Соратники Навального нашли у сына главы "Роскосмоса" квартиру за 2 миллиона евро

ФОТО: Evgeny/pixabay

В России сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Алексей считается  собственником элитной квартиры на северо-западе Москвы, выяснила команда Алексея Навального. По оценкам сторонников оппозиционера, эта квартира может стоить 180 миллионов рублей (2 090 082 евро), пишет "Медуза".

Квартиру площадью 208 квадратных метров Алексей Рогозин купил в 2019 году. Она находится на 38-м этаже здания. Однако суммарные доходы сына Рогозина за предшествующие покупке восемь с половиной лет соратники Навального оценили в 55 миллионов рублей (638 636 евро).

Квартиру Рогозину-младшему продал Сергей Саруев, владелец машиностроительного завода "Арсенал". Он занимается производством космической техники и имеет контракты с "Роскосмосом". Соратники Навального предположили, что Саруев мог продать квартиру ниже рыночной стоимости и это, предположительно, могло быть завуалированной взяткой.

Известно, что Дмитрий Рогозин в начале августа предлагал расстреливать за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

В 2016 году Transparency International нашла у Дмитрия Рогозина элитную квартиру в центре Москвы, которая стоит 500 миллионов рублей (5 805 784 евро). Сам чиновник назвал расследование "бредом", заявив, что кадастровая стоимость недвижимости составляет только 29 миллионов рублей (336 735 евро).


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