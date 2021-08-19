Соратники Навального нашли у сына главы "Роскосмоса" квартиру за 2 миллиона евро

Квартиру площадью 208 квадратных метров Алексей Рогозин купил в 2019 году. Она находится на 38-м этаже здания. Однако суммарные доходы сына Рогозина за предшествующие покупке восемь с половиной лет соратники Навального оценили в 55 миллионов рублей (638 636 евро).

Квартиру Рогозину-младшему продал Сергей Саруев, владелец машиностроительного завода "Арсенал". Он занимается производством космической техники и имеет контракты с "Роскосмосом". Соратники Навального предположили, что Саруев мог продать квартиру ниже рыночной стоимости и это, предположительно, могло быть завуалированной взяткой.

Известно, что Дмитрий Рогозин в начале августа предлагал расстреливать за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.