Возбуждены уголовные процессы по факту нападения участника пикета на сотрудника полиции

По оценкам полиции, в акции протеста участвовало около 3500 человек и в целом она прошла спокойно.

Тем не менее против нескольких лиц начаты уголовные процессы за нападение на полицейского, еще один процесс - за повреждение полицейского автомобиля, у которого было выбито стекло. Несколько человек, которые напали на полицейского, были задержаны.

Зеллис сообщил, что также зафиксировано несколько мелких нарушений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Полиция в ближайшее время примет решение, кто из нарушителей будет привлечен к ответственности. Представитель полиции сообщил, что в основном будут оцениваться нарушения мер эпидемиологической безопасности.

"Нашей задачей было не допустить провокаций и беспорядков, и мы с этим справились", - сказал Зеллис.

Начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении заявил, что организаторы мероприятия должны считаться с тем, что будут привлечены к ответственности за нарушения требований эпидемиологической безопасности. К ответственности будут привлечены лица, которые подавали заявки на проведение акции, хотя среди них и нет известных политиков, которые в ней участвовали.

Видео: Протест против "обязательной вакцинации"

Как уже сообщалось, в среду вечером на организованной оппозиционными политиками акции протеста в Старой Риге собрались тысячи человек. Стражи порядка призывали людей соблюдать требования эпидемиологической безопасности, но этого сделано не было.

Видео: Протест против "обязательной вакцинации"

В толпе фиксировались лица в состоянии опьянения и наблюдалась толкотня. Полиция призывала собравшихся разойтись. Принимая во внимание, что возможны риски безопасности и наступает темное время суток, разойтись особенно просили лиц, пришедших на мероприятие с детьми.

Полиция отмечает, что в первую очередь на месте событий она заботилась о том, чтобы соблюдался общественный порядок. "Организаторы пикета известны, за нарушение ограничений на собрания они будут призваны к ответственности. Нарушения зафиксированы техническими средствами", - отметили в полиции.

Видео: Протест против "обязательной вакцинации"

Сначала протестующие в 19 часов стали собираться у памятника Свободы, после чего в 20 часов собрались на основную акцию протеста у Рижского замка.

После этого организаторы направили толпу протестующих к памятнику Свободы, однако люди там не задержались и сразу же двинулись в сторону здания Кабинета министров.

У здания правительства были скоплены большие силы полиции. Люди местами остановили движение на улицах, однако полиция не реагировала и следила за происходящим.

Около 22 часов организаторы пикета призвали протестующих разойтись. Часть участников действительно уехала, но большое количество людей осталось небольшими группами как на бульваре Бривибас, так и возле памятника Свободы. К 23:00 около здания правительства все еще было много людей, которые спрашивали, что им делать дальше.

Ближе к полуночи протестующие у здания Кабмина рассредоточились, а проезжая часть улицы Бривибас с помощью полиции была освобождена для движения транспорта.