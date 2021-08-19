Вчера были спасены пять человек, которые заблудились в лесу

Человеку из Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края понадобилась помощь спасателей, потому что он заблудился в лесу. Его нашли с помощью звуковых сигналов, а также после того, как он связался с человеком по телефону.

Два человека в лесу в Кандавской волости Тукумского края также заблудились вчера. Спасатели связались с людьми по телефону, а также включили звуковой сигнал автоцистерны, тем самым указывая, где находится выход из леса. Спустя короткое время грибники услышали звуковой сигнал и вышли из леса.

Также в среду поступила информация о том, что два человека заблудились в лесах волости Валлес Бауского края - их машина застряла в грязи. Вскоре пожарные спасли людей на лесной дороге.

Вечером того же дня поступила информация о том, что человек заблудился в лесу Пурской волости Тукумского края. Вскоре после начала поисков спасателям сообщили, что мужчина вышел из леса самостоятельно и что помощь пожарных и спасателей больше не нужна.

VUGD напоминает, что отправляясь в лес за грибами или ягодами, нужно помнить о безопасности и иметь при себе заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.

Если человек понимает, что самостоятельно выбраться из леса он не может, то нужно вызвать спасателей и назвать им как можно более конкретные ориентиры - где он вошел в лес, как долго он пробыл в лесу , какие природные или искусственные объекты он пересек или миновал.