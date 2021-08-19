Председатель Сейма Литвы: противников вакцин в Литве и Латвии объединяет символика

"Что в настоящее время связывает Вильнюс и Ригу? Оказывается, не только гибридные угрозы от Лукашенко, но и звезды Давида, а также другие символы на протестах против прививок", - написала спикер парламента в своем Facebook, отметив, что это выяснилось в разговоре с председателем парламента Латвии Инарой Мурнице.

"Это заставляет задуматься, насколько искренним является радикальная гражданская позиция некоторых инициаторов, а насколько она стимулируется "со стороны".

Уже ранее я говорила, что после общения с главами парламентов нескольких стран услышала, что протесты против законов о партнерстве в разных частях Европы также были очень похожими. Теперь сценарии повторяются", - написала председатель литовского Сейма.

Она полагает, что в настоящее время "создается иллюзия угрозы, которая представляется достаточно одинаково, используются одинаковые символы".

"При помощи манипуляции символами на протесты призывают недовольных людей. Тех, кто хочет перемен, но не до конца понимает, в какую компанию может попасть. Увы, но сегодняшняя усталость - это очень благоприятная среда для манипуляций негативными эмоциями", - заявила Чмилите-Нильсен.