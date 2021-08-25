Территория Covid-19 ⟩ Борьба до последнего. Один день в больнице в Валмиере

В то время, когда наша жизнь начала возвращаться на привычные рельсы, воспоминания о мрачной и страшной зиме все больше отдаляются. Проведенные в изоляции месяцы уже кажутся убийственным кошмаром, который мы хотим забыть и выдавить из глубин своей памяти. Однако параллельно с расцветом природы и общества смертельный вирус продолжает нападать и угрожать самым незащищенным, не жалея никого на своем пути.

Видео: День в отделении Covid-19 Видземской больницы

За окном - начало мая. Ранним утром, прибыв в Видземскую больницу в Валмиере, мы узнаем, что за прошедший день жизни лишились пять госпитализированных в больницу пациентов с Covid-19. Белые и ярко освещенные коридоры больницы на мгновение заставляют забыть о разрушительной инфекции, в эпицентр которой мы попали.

Пока надеваем защитные костюмы, осознание присутствия ощущения смерти угасает.

"Сейчас, когда нагрузка значительно снизилась, я смотрю на себя и думаю, как мы это смогли выдержать. Это был ужас, пациентов было много, в реанимации одновременно были по пять-шесть больных", - рассказывает инфектолог больницы Анна Мироновска, руководитель отделения.

Несмотря на то, что испытанная зимой почти апокалиптическая усталость ослабила свои оковы, в стенах больницы вызванная Covid-19 изнеможденность из абстрактной превращается в реальную.

"К смерти не привыкнуть, но такова наша работа".

Во время совместного обхода расположенных в конце коридора палат сформировавшееся в голове восприятие пандемии становится второстепенным и возникает жалость. Жалость за каждую потерянную жизнь и каждого измученного беспощадной болезнью.

Режущий слух кашель и открывающиеся нашему взору ослабленные тела людей, неустанно сопротивляющихся натиску вируса, разрушают душу. Это то, чего не пожелаешь даже своему самому злому врагу. Так как в борьбе с вирусом правды нет и его правила не подчиняются нашему контролю.

"Никто из нас не был готов к такому", - вспоминает инфектолог. - Никогда бы не подумала, что мне в жизни придется испытать нечто подобное".

Можно только восхищаться врачами и другим медперсоналом, которые изо дня в день способны отодвигать в сторону свои ежедневные заботы и отправляться на линию фронта, чтобы самоотверженно продолжать защищать других в борьбе с невидимым противником.

Врач-инфектолог Видземской больницы Анна Мироновска ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ожидании нормальности

Пока болезнь понемногу отступает и темпы вакцинации достигают все более достойного уровня, вызванная коронавирусом болезнь теряет свою ведущую роль как в новостных порталах, так и в наших повседневных разговорах. Однако до момента, когда это станет исторической отметкой, еще предстоит проделать большой путь.

"Было множество пациентов, которые никуда не ходили, лежали в своей квартире, в своей кровати и получили этот Covid. Нет такого аргумента, как "я никуда не хожу и живу в одиночестве". Это не работает.

Людей не надо сортировать - вакцинироваться необходимо всем!"

- отмечает Мироновска, указывая, что, только вакцинируясь, мы можем защитить своих близких и людей вокруг.

"Я в ужасе от того, что происходит с детьми. Не учиться в школе - это что-то безумное, и поэтому нам надо вакцинироваться незамедлительно. Нам надо, чтобы было нормальное и умное общество. Нужно стимулировать, нужно учиться, нужно двигаться вперед, нужно объединять усилия, а не искать виновных. Нужно думать о будущем, о прогрессе".

Чтобы суметь извлечь уроки из того, что произошло, сначала необходимо это преодолеть и оценить через призму беспрестанно текущего времени наши ошибки, достижения и эмоциональный фон. Такой момент наступит и в контексте пандемии, и только мы сами можем повлиять на темп его наступления и сделать все, чтобы уменьшить оставленный ею отпечаток.