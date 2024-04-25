В уходящий рабочий день произошло много важных событий - появилась информация о возможном вмешательстве в ход выборов в 12-й Сейм, жертвы рассказали о пережитом в такси Bolt, а Россия высылает двух латвийских дипломатов. Об этих и других новостях четверга, 25 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 25 апреля ⟩ Высылка латвийских дипломатов, экс-депутат повторяет пропаганду Кремля и попытка "поправить" итоги выборов в Сейм
Новости Латвии:
Мой комментарий очень короткий: это абсурдное утверждение, которое ни в одной части не соответствует действительности", - прокомментировал порталу TVNET прозвучавшие в среду вечером в передаче Kas notiek Latvijā? утверждения руководителя предприятия информационных технологий SOAAR Ренара Каджулиса о попытках повлиять на результаты выборов в 12-й Сейм бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс. Он предположил, что будет искать возможность защитить свою честь и достоинство в суде.
В четверг, 25 апреля, в МИД России временному поверенному в делах Латвии была передана нота о высылке двух латвийских дипломатов, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.
Анете запомнится ее девичник. Его вообще запомнит вся Латвия. Ведь не на каждой вечеринке встречается таксист Bolt, который во время поездки при трех пассажирках внезапно убирает руку с руля и кладет ее на свой член, выскользнувший из брюк. Девушки не умолчали о случившемся.
Президент Латвийской федерации тяжелой атлетики, бывший тяжелоатлет и экс-депутат Сейма, а ныне тренер по тяжелой атлетике Виктор Щербатых разместил в социальной сети TikTok видеоролик, в котором высказал провокационные взгляды, например, о том, что в Латвии должно быть такое же правительство, как в России. Мнение Щербатых вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Что говорит по этому поводу Служба государственной безопасности (VDD)?
Предприятие Latvian Сatering Company постепенно приступило к восстановлению государственного памятника культуры - исторического ресторана Sēnīte - и уборке территории, которая пройдет в несколько этапов, сообщил TVNET представитель предприятия Роланд Зуевич.
За рубежом:
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия производит оружие в больших количествах, чем необходимо для войны в Украине, и теперь российский военно-промышленный комплекс уже работает над заполнением своих складов, сообщает n-TV.
Значение военной помощи, выделенной США, мы увидим в Украине в ближайшие недели и месяцы, сказал военный аналитик Мартиньш Вердиньш в интервью программе 900 sekundes на канале TV3.
Перед визитом министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса во вторник в Пюхтицкий монастырь, где он призвал монахинь разорвать связи с Московским Патриархатом, состоялось обращение митрополита Евгения, высланного из Эстонии, к духовенству и мирянам Эстонии с призывом соблюдать однодневный строгий пост и сохранять верность Московскому Патриархату.
Глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг рассказал в интервью DW о борьбе со шпионской деятельностью РФ и об угрозах на чемпионате мира Европы по футболу.
Действуя в соответствии с опубликованным в среду законодательным актом, Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста за рубежом, чтобы побудить их вернуться на родину.
Интересное чтиво:
Актер Рижского русского театра им. Михаила Чехова Шамиль Хаматов в интервью Rus.LSM.lv не стал скрывать, что первые месяцы в Латвии не знал, что делать, а попав на работу в латвийский театр, первое время работал бесплатно.
В середине апреля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выпало беспрецедентное количество осадков. За сутки по стране выпало количество осадков, превысившее годовую норму. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковые снимки того, как выглядел регион до и после рекордных осадков.
11 мая в арене York Hall состоится популярное боксёрское шоу Frank Warren Presents Championship, где будут выступать профессиональные боксёры из разных стран. На ринг также выйдет латвийский спортсмен Милан Волков (10-2-2).
BMW, угнанный в Финляндии в ноябре 2022 года, в итоге оказался в Эстонии, где на нем, используя поддельные номера, ездили более года: пока знакомая владельца машины с настоящим номером случайно не заметила автомобиль-клон на улице, сообщает Rus.Postimees.
Певица Иева Акуратере в беседе с изданием Ievas Stāsti вспомнила, как формировался ее путь в музыке. Большую роль в этом сыграл и покойный композитор Юрис Кулаковс, и, как оказалось, еще и маэстро Раймонд Паулс.
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