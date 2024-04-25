Главное за 25 апреля Высылка латвийских дипломатов, экс-депутат повторяет пропаганду Кремля и попытка "поправить" итоги выборов в Сейм

Предприятие Latvian Сatering Company постепенно приступило к восстановлению государственного памятника культуры - исторического ресторана Sēnīte - и уборке территории, которая пройдет в несколько этапов, сообщил TVNET представитель предприятия Роланд Зуевич.

За рубежом:

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия производит оружие в больших количествах, чем необходимо для войны в Украине, и теперь российский военно-промышленный комплекс уже работает над заполнением своих складов, сообщает n-TV.

Значение военной помощи, выделенной США, мы увидим в Украине в ближайшие недели и месяцы, сказал военный аналитик Мартиньш Вердиньш в интервью программе 900 sekundes на канале TV3.

Перед визитом министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса во вторник в Пюхтицкий монастырь, где он призвал монахинь разорвать связи с Московским Патриархатом, состоялось обращение митрополита Евгения, высланного из Эстонии, к духовенству и мирянам Эстонии с призывом соблюдать однодневный строгий пост и сохранять верность Московскому Патриархату.

Глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг рассказал в интервью DW о борьбе со шпионской деятельностью РФ и об угрозах на чемпионате мира Европы по футболу.

Действуя в соответствии с опубликованным в среду законодательным актом, Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста за рубежом, чтобы побудить их вернуться на родину.

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