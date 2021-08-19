Кариньш выразил благодарность полиции за поддержание порядка во время протеста

В своем микроблоге Twitter премьер-министр отметил, что пандемия Covid-19 обременяет весь мир, в том числе Латвию.

Covid-19 pandēmija apgrūtina visu pasauli, arī mūsu valsti. Ir saprotami, ka tā izraisa dažādas emocijas un reakcijas. Taču mums jāturas mierīgiem un vienotiem. Kopā uzveiksim šo sērgu. Paldies @Valsts_policija par profesionālo darbu, nodrošinot sabiedrisko kārtību. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 19, 2021

"Понятно, что это вызывает разные эмоции и реакции. Но мы должны сохранять спокойствие и сплоченность. Вместе мы победим эту болезнь", - пишет Кариньш.

Он поблагодарил Государственную полицию за профессиональную работу по поддержанию общественного порядка.

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Как уже сообщалось, Государственная полиция начала уголовные процессы о нападении участников состоявшегося в среду, 18 августа, пикета против "обязательной вакцинации" на полицейского, сообщил Латвийскому радио заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис.

По оценкам полиции, в акции протеста участвовало около 3500 человек и в целом она прошла спокойно.

Тем не менее против нескольких лиц начаты уголовные процессы за нападение на полицейского, еще один процесс - за повреждение полицейского автомобиля, у которого было выбито стекло. Несколько человек, которые напали на полицейского, были задержаны.

Зеллис сообщил, что также зафиксировано несколько мелких нарушений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения.