Откроется уже второй магазин бесконтактного самообслуживания Easy Deli

В магазине посетители могут познакомиться с экологически устойчивыми решениями Neste, самыми современными технологиями и ассортиментом специально подобранных товаров. Самыми популярными продуктами, которые покупатели до сих пор приобретали в магазине самообслуживания уникальной концепции:

специальный кофе Neste от Robert Paulig Roastery,

свежие продукты в дружественной для природы упаковке от bistro BALTS,

мороженое,

шоколадные батончики.

Neste Easy Deli построен с использованием устойчивых и экологичных материалов, а потребление энергии снижено уже на этапе строительства. Концепция нового магазина - новый, быстрый, безопасный и очень простой процесс совершения покупок в удобное для себя время круглосуточно, а ассортимент продукции специально подобран в соответствии со стандартами устойчивости Neste.

Галерея: магазин бесконтактного самообслуживания Easy Deli

Как это работает?

Концепция нового магазина основана на технологически продвинутом бесконтактном решении самообслуживания на базе технологии RFID (радиочастотной идентификации) – сканируются все покупки клиентов одновременно, например, через пакет для покупок или сумку. Процесс строительства магазинов является устойчивым, в отделке используются различные дружественные к окружающей среде материалы - ковролин из переработанной пластмассы, а в несущих конструкциях и дизайне интерьера - древесина CLT (Cross Laminated Timer), известная значительно более быстрым временем монтажа, повышенной пожаробезопасностью и экологичностью, так как поглощает углекислый газ, а не выделяет его.

Пакетов для покупок в магазине не будет, свежеприготовленные блюда на вынос будут предлагаться в упаковке, изготовленной из дружественных для среды материалов, как и одноразовые стаканчики для напитков и крышки.

Какой способ оплаты?

В полностью автоматизированный магазин можно войти, используя мобильное приложение Neste, которое будет служить ключом. Доступ через приложение позволит клиентам совершать покупки быстро, без помех и, что самое главное, безопасно. Покупки можно оплачивать банковскими картами.