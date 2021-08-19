Тихая охота: что нужно учитывать, отправляясь за грибами?

Просыпайтесь раньше!

Лучшее время для того, чтобы отправиться в лес - ранее утро. И на это есть несколько причин. Во-первых, еще не так жарко, во-вторых, блестящие от росы грибы легче заметить. В-третьих, они будут свежее, тверже и удобнее в транспортировке. Кроме того, есть шанс найти больше грибов, так как до вас, скорее всего, никого не было.

Подготовьте необходимый инвентарь!

С собой берите нож и корзинку. В мешках и сумке грибы будут вянуть, поскольку в них мало воздуха.

Будьте уверены в том, что кладете в корзинку!

У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. К счастью, двойников можно различить по ряду признаков, но если вы не эксперт и не уверены в каком-то грибе -

не рискуйте!

Срезайте лишь те грибы, в которых вы уверены на 100%. Но не будьте дикарем: не пинайте и не топчите ядовитые грибы - для лесных животных и растений они могут быть очень полезны и необходимы. Кроме того, при пинании гриба есть риск принести ядовитые споры домой.

Выбирайте молодые грибы!

Шероховатые, сухие, раздавленные или заросшие грибы не только безвкусны, но и могут быть вредны. Они долгое время провели в лесу и накопили токсичные вещества. В свою очередь, очень мелкие, едва заметные грибки тоже не стоит обрезать. Через 3 дня они вырастут, и кто-то будет по-настоящему счастлив, пока вы даже их вкуса не почувствуете.

Берегите грибные места!

Это знают все, но всё же: чтобы грибы не пропали в любимых многими местах, будьте аккуратны и срезайте их, а не выдергивайте из земли.

Выбирайте правильные грибные места!

Было бы глупо искать грибы в зарослях, так как они такие места не любят. Не собирайте и грибы, которые растут близко к дороге, так как они впитывают выхлопы автомобилей и поэтому могут нанести вред здоровью.

Будьте внимательны!

Если нашли один гриб, тщательно изучите окружающие места. Грибы обычно не растут по одному - возможно, рядом есть еще!

Как только вы пришли домой из леса, сразу же идите к плите!