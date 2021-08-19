В Эстонии полиция задержала на квартирной вечеринке 15 пьяных детей
Молодой человек угрожал выпрыгнуть из окна третьего этажа жилого дома в курессаареском районе Мариентали, где проходила вечеринка, пишет Rus.Posimees.
Молодой человек угрожал выпрыгнуть из окна третьего этажа жилого дома в курессаареском районе Мариентали, где проходила вечеринка, пишет Rus.Posimees.
На вечеринке присутствовало 19 молодых людей, 15 из которых употребляли алкоголь. Глава патрульной службы эстонской полиции Матис Сикк говорит, что позвонивший в Центр тревоги, сообщил, что кого-то из участников видели на подоконнике.
Полиция ответила на поступивший в понедельник вечером вызов, отправив на место все свободные патрули, так как перед дверью дома стояло около дюжины велосипедов.
Сначала двух несовершеннолетних застали на лестничной клетке. По словам очевидцев, один бросился бежать и был пойман полицейскими неподалеку от дома. Остальные молодые люди находились в квартире, куда правоохранители сразу попасть не смогли.
"Мы не смогли быстро отреагировать, и дверь просто захлопнули у нас перед носом и заперли на ключ", - сказал Сикк об операции в Мариентали. Наконец, полицейским удалось проникнуть в квартиру, не взломав дверь, а вскоре прибыл и хозяин квартиры.
Возраст празднующих колебался от 13 до 17 лет, большинство из нихсоставляли подростки 13-15 лет. Полиция установила, что 15 детей употребляли алкоголь. Матис Сикк отметил, что большинство участников мероприятия уже были знакомы полиции.
В этот вечер в основном пили водку и пиво. "При входе в комнату сразу чувствовался сильный запах алкоголя", - сказал Сикк.
Также были обнаружены сигареты и электронные сигареты. По словам Сикка, можно предположить, что несколько сигарет молодые люди также успели спустить в унитаз.
Задержанных молодых людей доставили в отделение полиции и составили протоколы. Родителям пришлось прибыть в участок за своими отпрысками. По словам очевидцев, родители также один за другим подъезжали к дому на Мариентали, чтобы забрать велосипеды.
"У молодежной полиции сейчас полно работы, она занимается 15 детьми и их родителями", - сказал Матис Сикк, выразив надежду, что все прояснится к началу школьного года.
По словам полицейского, сама история была очень поучительной. День и вечер понедельника кажутся довольно невинным временем, когда вроде бы и нет особой причины контролировать деятельность детей - чего-то подобного можно было бы ожидать скорее на выходных. Вероятно, свою роль в сборе компании сыграла дождливая погода.
"В противном случае они могли бы устроить вечеринку где-нибудь на природе", - сказал Матис Сикк, подчеркнув, что родители все равно должны больше интересоваться тем, чем занимаются их дети и с кем они проводят время.