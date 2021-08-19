В Эстонии полиция задержала на квартирной вечеринке 15 пьяных детей

На вечеринке присутствовало 19 молодых людей, 15 из которых употребляли алкоголь. Глава патрульной службы эстонской полиции Матис Сикк говорит, что позвонивший в Центр тревоги, сообщил, что кого-то из участников видели на подоконнике.

Полиция ответила на поступивший в понедельник вечером вызов, отправив на место все свободные патрули, так как перед дверью дома стояло около дюжины велосипедов.

"Чтобы были силы заняться там этими детьми", - пояснил Сикк, указав на то, что у полиции были основания полагать, что речь идет о большом количестве молодых людей, употреблявших алкоголь.

Сначала двух несовершеннолетних застали на лестничной клетке. По словам очевидцев, один бросился бежать и был пойман полицейскими неподалеку от дома. Остальные молодые люди находились в квартире, куда правоохранители сразу попасть не смогли.

"Мы не смогли быстро отреагировать, и дверь просто захлопнули у нас перед носом и заперли на ключ", - сказал Сикк об операции в Мариентали. Наконец, полицейским удалось проникнуть в квартиру, не взломав дверь, а вскоре прибыл и хозяин квартиры.

Возраст празднующих колебался от 13 до 17 лет, большинство из нихсоставляли подростки 13-15 лет. Полиция установила, что 15 детей употребляли алкоголь. Матис Сикк отметил, что большинство участников мероприятия уже были знакомы полиции.

В этот вечер в основном пили водку и пиво. "При входе в комнату сразу чувствовался сильный запах алкоголя", - сказал Сикк.

По словам Сику, cтепени интоксикации были разными: "Были молодые люди, которые, может быть, действительно выпили всего несколько глотков алкоголя. Но были и такие, кто выпил бутылку или больше".

Также были обнаружены сигареты и электронные сигареты. По словам Сикка, можно предположить, что несколько сигарет молодые люди также успели спустить в унитаз.

Задержанных молодых людей доставили в отделение полиции и составили протоколы. Родителям пришлось прибыть в участок за своими отпрысками. По словам очевидцев, родители также один за другим подъезжали к дому на Мариентали, чтобы забрать велосипеды.

"У молодежной полиции сейчас полно работы, она занимается 15 детьми и их родителями", - сказал Матис Сикк, выразив надежду, что все прояснится к началу школьного года.

По словам полицейского, сама история была очень поучительной. День и вечер понедельника кажутся довольно невинным временем, когда вроде бы и нет особой причины контролировать деятельность детей - чего-то подобного можно было бы ожидать скорее на выходных. Вероятно, свою роль в сборе компании сыграла дождливая погода.