Чт, 19.08.2021
Организаторы пикета известны, за нарушение ограничений на собрания они будут призваны к ответственности. Нарушения зафиксированы техническими средствами. Государственная полиция о пикете против "обязательной вакцинации"
Государственная полиция о пикете против "обязательной вакцинации"

Британца за неношение маски приговорили к настоящему тюремному заключению в Сингапуре

ФОТО: Shutterstock

Суд Сингапура приговорил гражданина Великобритании к шести неделям тюрьмы за то, что он не носил маску в общественном месте, сообщает американская телекомпания CNN.

Бенджамин Глин, 40-летний гражданин Великобритании, признан виновным в нарушении ограничений по борьбе с пандемией Covid-19. Он был задержан в мае за проезд на поезде без оплаты.

На первое слушание в июле он явился без маски В суде он также угрожал представителям власти. Учитывая его поведение в суде, Глину также была назначена психиатрическая экспертиза.

В суде британский гражданин обошелся без адвоката, защищая себя сам.

В Сингапуре действуют строгие ограничения на борьбу с Cobid-19. Это позволило государству сохранить контроль над распространением заболевания.


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