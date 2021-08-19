Британца за неношение маски приговорили к настоящему тюремному заключению в Сингапуре

Бенджамин Глин, 40-летний гражданин Великобритании, признан виновным в нарушении ограничений по борьбе с пандемией Covid-19. Он был задержан в мае за проезд на поезде без оплаты.

На первое слушание в июле он явился без маски В суде он также угрожал представителям власти. Учитывая его поведение в суде, Глину также была назначена психиатрическая экспертиза.

В суде британский гражданин обошелся без адвоката, защищая себя сам.