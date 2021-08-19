План возвращения аннексированного Крыма: Украина/Россия

Джо Байден встретиться с Владимиром Зеленским 31 августа - эту информацию подтвердили в украинском МИДе. Дату переговоров лидеров США и Украины несколько раз переносили, но теперь утвердили окончательно. Саммит пройдет в расширенном формате. Он предусматривает не только встречу с делегацией, но и беседу тет-а-тет. Ранее было заявлено несколько тем, среди них - ситуация на Донбассе и строительство газопровода "Северный поток-2". Эти вопросы так же обсудят президент России Владимир путин и канцлер Германии Ангела Меркель - она будет в Москве уже завтра.