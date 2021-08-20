Кодекс поведения студента. Что лежит в основе идеологии талибов?

"Талибан" - ультратрадиционалисты. Главное для них: доскональное следование нормам веры. Они причисляют себя к деобандизму - одному из наиболее жестких течений внутри ислама. Это учение возникло в 1867 году в одном из медресе индийского города Деобанд. Его последователи сопротивлялись колонизации Индии британскими войсками.

"Чистая традиция"

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Деобандисты считали, что существовавший тогда традиционный ислам сделал слишком много уступок внешнему миру, и поэтому его необходимо очистить от этих чуждых элементов.

В частности, они выступали против празднования дня рождения исламского пророка Мухаммеда и практики обращения к нему в молитвах за помощью. Они также отвергали популярные тогда в Индии суфийские традиции: проведение торжеств в дни смерти выдающихся суфиев и паломничество к их храмам, громкий зикр (многократное повторение одной и той же молитвы под ритмичные покачивания или ходьбу по кругу) и другие суфийские практики.

"Чтобы жить в соответствии с чистой исламской традицией, они приняли Таклид (приверженность старым интерпретациям писания) и отвергли богословов, интерпретирующих положения ислама с учетом изменений, произошедших в мире со временем", - так описывали деобандизм в докладе Института иностранных языков Центра подготовки Армии США.

Преподаватели медресе в Деобанде крайне негативно относились к распространению культурного и политического влияния Британии в Индии, в частности, к попыткам британских миссионеров обратить местных жителей в христианство. Одновременно с этим мусульмане Деобанди противостояли "загрязняющему", как они считали, влиянию на ислам индуизма и местных суеверий. Семинария избегала всего индуистского, западного или британского и знакомила студентов только духовными и философскими традициями ислама - в большом объеме.

Деобандисты четко разделяют знания на основе божественных откровений и светское образование. В медресе отвергали образование по западным (в то время по британским) стандартам и изучение любых предметов, не имеющих прямого отношения к Корану и Сунне.

У деобандистов своеобразная логика. Например, то, что женщина не полностью закрыла свое тело и лицо на публике, само по себе не нарушение. Но такой поступок может спровоцировать мужчин на запрещенное насилие, и именно поэтому деобандисты ( и, в частности, "Талибан") предписывает женщинам ходить, полностью закрывая себя.

Деобандисты считают, что, например, врач-мужчина или портной могут предаваться сексуальным фантазиям во время осмотра и лечения пациента-женщины или во время примеривания ей одежды - поэтому разрешают женщинам посещать специалистов только своего пола.

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