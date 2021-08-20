Кодекс поведения студента. Что лежит в основе идеологии талибов?

Деобандизм набирал популярность. Власти отчасти поддерживали радикалов, чтобы использовать их для поддержки военизированных исламистских группировок в индийском штате Кашмир и Афганистане.
В 1980-е года, когда СССР проводил свою операцию в Афганистане, пакистанские спецслужбы активно помогали моджахедам. Мулла Омар, например, тренировался в специальных лагерях на территории Пакистана. Именно так индийское течение ислама постепенно становилось популярным среди афганцев.
Уже в 1990-е года "Талибан" начал адаптировать деобандизм в соответствии с афганскими реалиями. Так одним из важных правил в деобандизме является преобладание "достойных поступков" над просто разрешенными действиями. Например, разрешается убить в ответ на убийство (принцип "око за око"), но "достойным поступком" считается простить оппонента. В Афганистане талибы отказались от этого принципа, поскольку у разных племен и народов, живущих в стране, было разное понимание того, что допустимо и что достойно.
К 1998 году талибы существенно разбавили деобандизм положениями из кодекса поведения пуштунских племен, сделав свою систему взглядов еще более радикальной.
Медресе деобандистов в Индии, наоборот, двигались в противоположном направлении и в 2008 году выпустили фетву, осуждающую терроризм и насилие. Лишь некоторые медресе этого течения в Пакистане продолжают пропагандировать идеи "борьбы с неверными".
Можно ли понять "Талибан"
В 1996 году, когда талибы начали контролировать большую часть Афганистана, у них не было "не было ни средств, ни плана или программы управления, ничего, кроме расплывчатого и обобщенного представления о правительстве, основанном на системе шариата", - говорил бывший заместитель министра обороны Афганистана Тамим Асей.
"Краеугольная проблема "Талибана" заключается в том, что группировка по сути оказалась зажатой между племенным обществом, которое они пытались игнорировать, и необходимостью строительства государственных структур, которые они отказываются строить", - отмечал исследователь Ахмед Рашид в своей книге "Талибан: Воинствующий ислам, Нефть и фундаментализм в Центральной Азии".
Это масштабное исследование о группировке было опубликовано в 2000 году, за год до атак на башни-близнецы в Нью Йорке 11 сентября. После этого книга разошлась тиражом более полутора миллионов экземпляров и была переведена на 22 языка мира.
Изменился ли "Талибан"? Представители движения утверждают, что да.
"Мы обязуемся соблюдать права женщин в соответствии с законами шариата, и они будут трудиться плечом к плечу с нами. Мы хотим заверить международное сообщество, что не будет никакой дискриминации," - заявил представитель талибов Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле 17 августа. - Мы не хотим, чтобы Афганистан оставался полем боя, мы прощаем всех, кто сражался против нас, вражда окончена. Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов".
Даже на Западе некоторые считают, что талибам стоит дать шанс.
"Может оказаться, что современный "Талибан" уже не прежняя репрессивная машина, что они стали разумнее. По крайней мере, то, как они сегодня управляют Кабулом, говорит о том, что они могли измениться", - считает начальник генштаба британской армии сэр Николас Патрик Картер.
Однако несмотря на миролюбивые заявления, талибы не отказываются от своей приверженности деобандизму с его радикальным пониманием исламских норм. Они по-прежнему считают, что нужно забивать камнями тех, кто совершил супружескую измену, и отрубать кисть руки тем, кто совершил доказанную кражу в крупном размере.
"Важно отметить, что талибы не смогли публично сформулировать конкретное видение будущего Афганистана и снова не представили никакой программы по управлению, предоставлению населению услуг или по поддержанию верховенства закона. Они продолжают делать расплывчатые и предельно общие заявления и не смогли или не захотели четко изложить свои взгляды на образование, здравоохранение и восстановление страны" - констатирует бывший заместитель министра обороны Афганистана Тамим Асей.
"С точки зрения деобандистов, цель правительства - быть проводником божественной воли, а не гарантировать индивидуальные права и свободы граждан", - отмечал в своей книге 2000 года Ахмед Рашид.