Боевики "Талибана" убили родственника журналиста DW

Боевики "Талибана" на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста DW, сообщило в четверг, 19 августа, руководство медиакомпании. По его данным, "Талибан" искал журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии. Как сообщила компания, другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limburg) осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям. "Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время", - сказал он. По всей видимости, "Талибан" нацеленно ищет журналистов. По данным DW, в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании.