Дыхательные техники и привычки для более сладкого сна

Сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня и специалист в области общественного здравоохранения Инета Мелдере рассказывают, как выстроить режим сна, и рекомендуют практические дыхательные техники для более быстрого засыпания.

Во время сна закрепляются память и полученная в течение дня информация, именно поэтому перед учебным годом и периодом интенсивной работы осенью желательно выстроить режим сна и соблюдать гигиену сна, то есть ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, в том числе во время выходных и отпусков.

Свет является важнейшим внешним фактором, влияющим на сон. Он регулирует суточный ритм, устанавливая внутренние часы, сигнализирующие, когда нужно бодрствовать, а когда отдыхать. "Солнечный свет является основным источником витамина D, который важен для выработки серотонина, поскольку серотонин в нашем организме выполняет несколько функций, в том числе регулирует циклы сна и бодрствования.

Исследования показали, что недостаток солнечного света может вызывать депрессию и усталость, а также усилить тягу к углеводам.