"Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами. Это создает риск для YouTube-блогеров

"Ни мне, ни кому бы то ни было никто причины не объяснял. Мы об этом узнали из интернета, поэтому подобное решение вызывает недоумение. Ожидать можно было все что угодно, но мы исходим из того, что для принятия решения должны быть основания. Телеканал "Дождь" - это средство массовой информации с абсолютно прозрачной системой финансирования. Вся наша финансовая отчетность публикуется на нашем сайте, никаких иностранных денег у нас нет", - сказал Дзядко.

ФОТО: BBC

Он добавил, что телеканал обжалует решение минюста: "Но нам сперва нужно разобраться, что все это означает и как нам со всем этим жить. Формат работы, конечно, не будет меняться".

Всем привет! Как многие видели, телеканал Дождь внесли в реестр СМИ-иностранных агентов.

Очень много сообщений и звонков, не успеваю всем ответить.

Позиция очень простая. Телеканал Дождь не является иностранным агентом.Более того, телеканал Дождь не является каким-то ещё агентом — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) August 20, 2021

Главред "Важных историй" Роман Анин в разговоре с Би-би-си связал произошедшее с потерей властями общественной поддержки: соответственно они могут видеть в независимых СМИ угрозу. Такие медиа, по его словам, рассказывают правду о коррупции, бедности, нищете, поэтому власти "решили расправиться с независимыми СМИ, признавая всех подряд иностранными агентами, нежелательными организациями и так далее".

Сотрудникам "Важных историй" Анин говорил о рисках признания иноагентами, но никто не уволился, а все журналисты стали работать еще с "большим рвением". По его словам, редакция продолжит публиковать "важные истории", пусть и с новым лейблом иноагента.

Он готов пройти все российские судебные инстанции с жалобой на минюст, чтобы обжаловать решение в ЕСПЧ. "Никаких надежд на это обжалование [в России] нет, потому что независимый суд в России был уничтожен гораздо раньше независимых СМИ", - пояснил он.

Изначальную регистрацию своего СМИ в Латвии он объяснил тем, что в России уничтожили всю медийную "поляну" и его команда не хотела быть "информационной обслугой власти".

"С момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными. И чтобы не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут. А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично", - говорится в заявлении редакции "Важных историй".

Реакция власти: "это не препятствует свободе слова"

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что "Дождь" неоднократно попадал в поле зрения комиссии".