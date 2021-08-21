"Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами. Это создает риск для YouTube-блогеров

Что известно про "Важные истории"
"Важные истории" основали российские журналисты-расследователи в 2020 году. Главным редактором стал журналист Роман Анин, до этого работавший редактором отдела расследований "Новой газеты".
Наиболее известными публикациями издания стали материалы о предполагаемой дочке Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове, нефтяных разливах в России, доходах замглавы администрации президента Владимира Островенко, о фальсификациях на голосовании по новой Конституции, о квартирах близких родственников Рамзана Кадырова.
9 апреля 2021 года у главного редактора "Важных историй" Романа Анина прошел обыск по делу о неприкосновенности частной жизни. Дело касалось его публикации в "Новой газете" от 2016 года. В тексте утверждалось, что жена Игоря Сечина Ольга якобы отдыхала на шикарной яхте St. Princess Olga. В том же году Сечин подал иск и выиграл суд у "Новой газеты", ей пришлось опубликовать опровержение. Позже появилось уголовное дело.
В 2021 году "Роснефть" подала в суд на "Важные истории", потребовав удалить и опровергнуть сведения о компании. 14 июля Московский арбитражный суд обязал "Важные истории" опубликовать опровержение и удалить информацию.
Как пополнялся реестр иноагентов. И чем грозит включение в него
В настоящее время в реестр включены шесть медиа.
23 июля минюст включил в список СМИ-иностранных агентов латвийскую компанию The Insider SIA, которая является администратором сайта издания The Insider.
Также в реестр СМИ-иноагентов 27 июля попали пятеро журналистов, в том числе бывшие сотрудники "Проекта" (его в середине июля признали нежелательной организацией), - Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Пастернак.
15 июля минюст включил в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе основателя "Проекта" Романа Баданина, бывших журналистов издания Петра Маняхина, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, Ольгу Чуракову, а также Максима Гликина и Юлию Ярош из "Открытых медиа" и Елизавету Маетную из "Радио Свободы", которое ранее было также признано иностранным агентом.
В мае иностранным агентом признали издание VTimes. Оно стало третьим изданием, признанным иноагентом в этом году в России. До VTimes в реестр иноагентов были включены "Медуза" и "Первое антикоррупционное СМИ".
После признания иностранным агентом у "Медузы" возникли финансовые проблемы, а VTimes, лишившись из-за нового статуса рекламодателей и партнеров, было вынуждено прекратить работу.
СМИ-иноагенты обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.
За нарушение требований СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч рублей на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.
Физлицо, признанное СМИ-иноагентом, должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.
Иностранные агенты должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в том числе в соцсетях. За нарушение им грозит штраф.
В разговоре с Би-би-си журналист "Важных историй" Дмитрий Великовский связал попадание в список с тем, что он и его соратники по "иноагентству" "хорошо работают и не стесняются описывать вещи такими, какие они есть". Он выразил сожаление, что ему и коллегам придется ставить в соцсетях "дурацкую плашку" и сдавать регулярную финансовую отчетность - "на что я купил себе арбуз, на что сводил дочку на урок музыки".
"Мы хорошо понимаем, что такого рода бюрократические процедуры почти всегда содержат какие-либо ошибки или их там можно найти. При необходимости всегда может найтись хочешь - административка, хочешь - уголовка, хочешь - четыре раза по 15 суток, - пояснил журналист. - Власть себя ведет уже настолько откровенно-нахраписто… Мне кажется, если принято решение о таком давлении, то тебя все равно закатают в бетон".