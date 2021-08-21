Видео ⟩ Пошли за грибами и заблудились? Спасатели объясняют главный принцип, как найти выход из леса

В четверг, 19 августа, семь человек потерялись в лесу и не знали, как выбраться. Один грибник заблудился в Индранской волости, еще трех искали неподалеку от Кулдиги, а в Тукумском районе компания из трех заблудилась в Земитской волости. Пожарные разработали ряд рекомендаций, как избежать подобных ситуаций.

"Чаще всего в таких случаях человек волнуется, начинает ходить кругами. Он не может найти определенного направления, чтобы выбраться из леса, и больше не понимает, где находится. Кроме того, тратится энергия.

Главное - успокоиться, оставаться на месте, выпить воды. Потому что ситуация может быть не такой плохой, как может показаться",

- отмечает представитель VUGD Агрита Витола.

"Нужно попытаться понять направление, которым вы шли, идти прямо, смотреть вперед, обращать внимание на объекты, например, приметить дерево, подойти к нему, затем перейти к следующему, но в прямом направлении.

Таким образом можно идти прямо, а затем, конечно, можно дойти до какой-нибудь тропы, какого-нибудь объекта, мимо которого вы проходили, что поможет понять, где вы находитесь. Вот почему нужно обращать внимание на объекты, мимо которых вы проходите".

Если никак не удается найти правильный путь, необходимо звонить в службу по телефону 112.