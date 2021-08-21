В Москве началась серия одиночных пикетов из-за признания СМИ иноагентами. Начались задержания
В Москве у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты журналистов против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов", пишет "Медуза".
В Москве у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты журналистов против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов", пишет "Медуза".
Полиция вмиг начала задержания. Один из пикетчиков был журналист Александр Горохов. Он успел простоять с плакатом "Свободная журналистика, а не вот это вот все" буквально минуту, прежде чем его препроводили в автозак.
Через несколько минут журналиста отпустили. Как сообщил Александр Горохов, с ним провели беседу у автозака и предупредили о возможном штрафе. Однако плакат у него забирать не стали.
Напомним, что Минюст РФ внес телеканал "Дождь" и портал "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Решение минюста по "Дождю" стало первым случаем включения в реестр "иностранных СМИ - иноагентов" российского медиа с российским юридическим лицом, у которого нет иностранных юрлиц.