В Москве началась серия одиночных пикетов из-за признания СМИ иноагентами. Начались задержания

Полиция вмиг начала задержания. Один из пикетчиков был журналист Александр Горохов. Он успел простоять с плакатом "Свободная журналистика, а не вот это вот все" буквально минуту, прежде чем его препроводили в автозак.

Через несколько минут журналиста отпустили. Как сообщил Александр Горохов, с ним провели беседу у автозака и предупредили о возможном штрафе. Однако плакат у него забирать не стали.