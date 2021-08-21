Успешно переданы данные в сети 6G

Такое достижение произошло 13 июля в сотрудничестве с Fraunhofer-Gesellschaft, крупнейшей в Европе лабораторией прикладных исследований, между Институтом Фраунгофера Генриха Герца (HHI) и Берлинским технологическим институтом в Германии.

Поскольку 6G THz является малодействующим и теряет мощность во время передачи и приема между антеннами, одной из самых больших проблем при разработке беспроводной технологии 6G была потребность в усилении мощности для обеспечения стабильного сигнала на сверхширокополосных частотах. Усилитель мощности, разработанный LG, Fraunhofer HHI и Институтом прикладной физики твердого тела им. Фраунгофера (IAF), сыграл решающую роль в успехе этого последнего эксперимента.

Усилитель мощности способен генерировать стабильный сигнал до 15 дБм в диапазоне частот от 155 до 175 ГГц. LG также успешно продемонстрировала технологию адаптивного формирования луча, которая изменяет направление сигнала в соответствии с изменениями в канале и положении приемника, а также переключение антенн с высоким коэффициентом усиления, которое объединяет выходные сигналы нескольких усилителей мощности и передает их на определенные антенны.

С глобальной стандартизацией, запланированной на 2025 год, и коммерциализацией в течение четырех лет после этого, сети 6G смогут поддерживать более быструю беспроводную передачу, низкую задержку и высокую надежность связи.

6G станет ключевым компонентом окружающего Интернета, который направлен на улучшение условий жизни и бизнеса, делая его более чувствительным, адаптируемым, независимым и персонализированным в соответствии с потребностями потребителей, признавая присутствие и желания людей.

LG - ведущий поставщик базовых технологий 6G благодаря ряду первых инициатив. В 2019 году компания LG в сотрудничестве с Корейским институтом передовых наук и технологий, ведущим исследовательским университетом страны, создала Исследовательский центр LG-KAIST 6G.

Ранее в этом году LG и KAIST привлекли глобального производителя оборудования для тестирования и измерения беспроводной связи Keysight Technologies Inc., чтобы вывести сотрудничество на новый уровень. В июне LG была назначена лидером рабочей группы Next G Alliance отраслевой инициативы Telecommunication Solutions Solutions Solutions Alliance (ATIS) для продвижения лидерства в области мобильных технологий 6G в Северной Америке в течение следующего десятилетия.

"Успех этого испытания демонстрирует, что мы приближаемся к успешному использованию терагерцового радиоспектра в грядущей эре 6G", -

отмечает президент и технический директор LG Electronics И.П. Парк. "Наше успешное партнерство с местными и глобальными исследовательскими институтами и организациями по развитию возможностей 6G оказалось очень успешным".