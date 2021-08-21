Трагическая сцена в Кабуле: младенца передают через колючую проволоку

Солдат схватил ребенка за руку и передал коллегам. Представитель морской пехоты США подтвердил в пятницу, что солдат, которого видно на видео находится в одном из его подразделений. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия армейский представитель изначально не комментировал - например, что случилось с родителями ребенка.

Представитель Министерства обороны США позже сказал в Вашингтоне, что один из родителей ребенка в то время просил помощи у американских солдат, потому что ребенок был болен. Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь, но позже его вернули отцу.

A baby who was seen hoisted over razor wire barriers at Kabul Airport on Thursday was reunited with a parent, the Pentagon said.



The baby was ill and given medical care. Latest on Afghanistan: https://t.co/5YyZk8XSv2 pic.twitter.com/6WY2LnFpRl — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 21, 2021

Представитель армии сказал, что не знает подробностей об отце и ребенке и не не может точно сказать, где они сейчас находятся. Это был "акт соболезнования" со стороны военных США в чрезвычайной ситуации.