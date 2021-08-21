Трагическая сцена в Кабуле: младенца передают через колючую проволоку

Солдат схватил ребенка за руку и передал коллегам. Представитель морской пехоты США подтвердил в пятницу, что солдат, которого видно на видео находится в одном из его подразделений. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия армейский представитель изначально не комментировал - например, что случилось с родителями ребенка.
Представитель Министерства обороны США позже сказал в Вашингтоне, что один из родителей ребенка в то время просил помощи у американских солдат, потому что ребенок был болен. Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь, но позже его вернули отцу.
Представитель армии сказал, что не знает подробностей об отце и ребенке и не не может точно сказать, где они сейчас находятся. Это был "акт соболезнования" со стороны военных США в чрезвычайной ситуации.
Тысячи афганцев столпились в аэропорту Кабула в течение нескольких дней, надеясь обезопасить себя во время эвакуационных рейсов с Запада после прихода к власти воинствующих исламистских талибов. Многие люди в отчаянии, потому что времени очень мало: Соединенные Штаты фактически хотят завершить вывод своих войск из Афганистана к 31 августа. А эвакуационные полеты из Кабула зависят от защиты нескольких тысяч американских военнослужащих.