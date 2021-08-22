Вс, 22.08.2021
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Энтони Смит, первая звезда UFC в супертяжёлом весе

Не менее семи мирных жителей погибли в давке в аэропорту Кабула

ФОТО: AFP/SCANPIX

По меньшей мере семь мирных жителей погибли в аэропорту Кабула в столице Афганистана. По данным Министерства обороны Великобритании, они были раздавлены насмерть в толпе. Обстановка в аэропорту по-прежнему очень напряженная. Высказывается также угроза нападения террористических боевиков ИГИЛ.

Правительство США и посольство Германии в Кабуле призвали людей пока оставаться дома. Тысячи людей ждут у здания аэропорта, чтобы уехать из страны.

Более 300 человек, в том числе австралийцы, афганцы, новозеландцы и британцы, были вывезены из Афганистана через аэропорт в субботу, 21 августа. Рейсы из Кабула выполняла Австралия. Между тем правительство США в настоящее время рассматривает возможность привлечения к перевозке людей гражданских авиакомпаний.

ФОТО: EPA /Scanpix

Очевидцы говорят, что талибы установили некий порядок в кабульском аэропорту. Они не позволили людям собираться вокруг аэропорта и обеспечили надлежащие очереди за воротами аэропорта. Они формируются рано утром, но без насилия. По сообщениям официальных лиц НАТО и движения "Талибан", с прошлого воскресенья в аэропорту были ранены или погибли в давке двенадцать человек.


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