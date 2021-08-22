Не менее семи мирных жителей погибли в давке в аэропорту Кабула

Правительство США и посольство Германии в Кабуле призвали людей пока оставаться дома. Тысячи людей ждут у здания аэропорта, чтобы уехать из страны.

Более 300 человек, в том числе австралийцы, афганцы, новозеландцы и британцы, были вывезены из Афганистана через аэропорт в субботу, 21 августа. Рейсы из Кабула выполняла Австралия. Между тем правительство США в настоящее время рассматривает возможность привлечения к перевозке людей гражданских авиакомпаний.

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