Не менее семи мирных жителей погибли в давке в аэропорту Кабула

Правительство США и посольство Германии в Кабуле призвали людей пока оставаться дома. Тысячи людей ждут у здания аэропорта, чтобы уехать из страны.
Более 300 человек, в том числе австралийцы, афганцы, новозеландцы и британцы, были вывезены из Афганистана через аэропорт в субботу, 21 августа. Рейсы из Кабула выполняла Австралия. Между тем правительство США в настоящее время рассматривает возможность привлечения к перевозке людей гражданских авиакомпаний.
Очевидцы говорят, что талибы установили некий порядок в кабульском аэропорту. Они не позволили людям собираться вокруг аэропорта и обеспечили надлежащие очереди за воротами аэропорта. Они формируются рано утром, но без насилия. По сообщениям официальных лиц НАТО и движения "Талибан", с прошлого воскресенья в аэропорту были ранены или погибли в давке двенадцать человек.