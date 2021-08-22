Вс, 22.08.2021
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Алексей Навальный

Авторы песни Atmostas Baltija требуют прекратить ее использование в рекламе антипрививочников

Иллюстративное фото ФОТО: Kuvatõmmis filmist

Авторы песни Atmostas Baltija требуют прекратить использование композиции в несогласованной политической рекламе, сообщили авторы песни Борис Резникс и Валдис Павловскис.

Авторы песен заявили прессе, что они возмущены ее использованием в рекламных роликах, отражающих деятельность отдельных политиков, в частности, в пропаганде целей движения противников вакцины против коронавируса.

"Мы неприятно удивлены, что никто из создателей и издателей этой рекламы даже не попытался договориться с нами об использовании этого авторского произведения, поэтому мы считаем это кражей", - заявили авторы песни.

Они заявили, что Atmostas Baltija создавалась как символ независимости, объединяющий все балтийские народы, поэтому недопустимо использовать образ и значение этой песни в интересах отдельной общественной группы. Авторы заявили, что обратились в правоохранительные органы с просьбой оценить действия этих лиц и организаций.

"Мое любимое радио RadioSkonto. Они оперативно удалили из эфира рекламу мероприятия антипрививочников".

Видео: Песня Atmostas Baltija


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