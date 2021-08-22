Авторы песни Atmostas Baltija требуют прекратить ее использование в рекламе антипрививочников

Авторы песен заявили прессе, что они возмущены ее использованием в рекламных роликах, отражающих деятельность отдельных политиков, в частности, в пропаганде целей движения противников вакцины против коронавируса.
"Мы неприятно удивлены, что никто из создателей и издателей этой рекламы даже не попытался договориться с нами об использовании этого авторского произведения, поэтому мы считаем это кражей", - заявили авторы песни.
Они заявили, что Atmostas Baltija создавалась как символ независимости, объединяющий все балтийские народы, поэтому недопустимо использовать образ и значение этой песни в интересах отдельной общественной группы. Авторы заявили, что обратились в правоохранительные органы с просьбой оценить действия этих лиц и организаций.
"Мое любимое радио RadioSkonto. Они оперативно удалили из эфира рекламу мероприятия антипрививочников".
Видео: Песня Atmostas Baltija