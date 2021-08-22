Афганская женщина родила ребенка в военном самолете США

Афганская женщина родила ребенка вскоре после того, как покинула Кабул, еще находясь в американском эвакуационном самолете. Как сообщила в воскресенье команда воздушного транспорта США, у нее начались схватки и дополнительные проблемы со здоровьем, когда она направлялась на базу США в Рамштайне, Германия. Ее состояние улучшилось, когда транспортный самолет С-17 снизил высоту и повысилось давление воздуха в кабине. Этот маневр помог ей спасти жизнь, пишет транспортная команда в Twitter..

После приземления в Рамштайне женщина родила девочку в грузовом отсеке самолета. Ей помогали солдаты. Здоровье матери и ребенка хорошее.

Дорога в Рамштайн

Женщина сбежала из Кабула на поздних сроках беременности и сначала приземлилась в транспортном самолете на базе США на Ближнем Востоке, прежде чем отправиться в Рамштайн. Это крупнейшая в мире авиабаза США за пределами США. Соединенные Штаты в настоящее время используют Рамштайн в качестве узла для разгрузки самой маленькой, в настоящее время переполненной авиабазы ​​в Катаре.

Бывшие местные рабочие США в Афганистане и их семьи, покидающие свои дома из-за страха перед талибами, были размещены в ангарах авиабазы ​​Рамштайн. Оттуда им придется лететь в США. По словам пресс-секретаря, пока не планируется, что афганцы покинут военные здания. Район Кайзерлаутерн любезно предложил помощь.