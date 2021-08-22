Завершена работа на самом проблемном участке "Северного потока - 2"

Известно, что российское судно Fortuna, которое отвечает за прокладку в ИЭЗ Дании, покинуло ее со стороны северо-восточной окраины Померанской бухты. При этом в компании "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG эту информацию никак не прокомментировали.

Подчеркнули, что именно этот участок магистрали протяженностью 147 километров оказался наиболее проблемным для российской стороны. Сначала прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти страны, а после начала работ в исключительной экономической зоне их приостановили из-за санкций США.