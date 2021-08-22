Завершена работа на самом проблемном участке "Северного потока - 2"
Россия завершила укладку труб "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные позиционирования морских судов.
Россия завершила укладку труб "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные позиционирования морских судов.
Известно, что российское судно Fortuna, которое отвечает за прокладку в ИЭЗ Дании, покинуло ее со стороны северо-восточной окраины Померанской бухты. При этом в компании "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG эту информацию никак не прокомментировали.
Подчеркнули, что именно этот участок магистрали протяженностью 147 километров оказался наиболее проблемным для российской стороны. Сначала прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти страны, а после начала работ в исключительной экономической зоне их приостановили из-за санкций США.
Напоминаем, что 20 августа президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению. По данным главы РФ, на тот момент оставалось проложить 15 километров труб по морю. Отвечая на вопросы журналистов, Путин заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать.