Вот почему руки нужно мыть лишь 20 секунд!

Ученые обнаружили, что понадобится лишь 20 секунд, чтобы очистить руки от вирусов и бактерий. Это открытие совпадает со временем мытья рук, ранее рекомендованным экспертами в области здравоохранения.

В исследовании, которое было опубликовано в журнале Physics of Fluids, ученые создали модель для симуляции движения частиц (вирусных или бактериальных) во время мытья рук. В созданной модели руки представляют собой две движущиеся друг по другу поверхности. Между этими поверхностями находится тонкий слой жидкости.

Модель показала, как частицы прикрепляются к поверхности, а также сколько энергии необходимо, чтобы они с поверхности ушли в воду. Более быстрые движения рук приводили к более сильному потоку жидкости, что облегчало попадание частиц с поверхности в воду.

"Если вы трете руки друг о друга слишком осторожно и относительно медленно, силы текущей воды будет недостаточно, чтобы преодолеть силу, удерживающую частицы на поверхности",

- сказал Пол Хаммонд, автор исследования.

Хаммонд сравнил это с очисткой пятна с рубашки, когда более быстрое трение помогает избавиться от грязи.

При использовании допустимых оценок изменчивости, включая скорость движения рук, было обнаружено, что частицам требуется около 20 секунд, чтобы попасть в воду. То же самое время рекомендует Центр профилактики и контроля заболеваний.

Хотя Хаммонд добавил, что в новейшем исследовании не принималось во внимание позднее биологическое воздействие мыла. Мыло не только помогает очистить руки от грязи и микробов, но и убивает мембрану вирусов и бактерий, полностью искореняя их.