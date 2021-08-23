Вот почему руки нужно мыть лишь 20 секунд!
Физики придумали идеальный способ мытья рук, с помощью которого можно избавиться от бактерий и вирусов на них.
Физики придумали идеальный способ мытья рук, с помощью которого можно избавиться от бактерий и вирусов на них.
Ученые обнаружили, что понадобится лишь 20 секунд, чтобы очистить руки от вирусов и бактерий. Это открытие совпадает со временем мытья рук, ранее рекомендованным экспертами в области здравоохранения.
В исследовании, которое было опубликовано в журнале Physics of Fluids, ученые создали модель для симуляции движения частиц (вирусных или бактериальных) во время мытья рук. В созданной модели руки представляют собой две движущиеся друг по другу поверхности. Между этими поверхностями находится тонкий слой жидкости.
Модель показала, как частицы прикрепляются к поверхности, а также сколько энергии необходимо, чтобы они с поверхности ушли в воду. Более быстрые движения рук приводили к более сильному потоку жидкости, что облегчало попадание частиц с поверхности в воду.
- сказал Пол Хаммонд, автор исследования.
Хаммонд сравнил это с очисткой пятна с рубашки, когда более быстрое трение помогает избавиться от грязи.
При использовании допустимых оценок изменчивости, включая скорость движения рук, было обнаружено, что частицам требуется около 20 секунд, чтобы попасть в воду. То же самое время рекомендует Центр профилактики и контроля заболеваний.
Хотя Хаммонд добавил, что в новейшем исследовании не принималось во внимание позднее биологическое воздействие мыла. Мыло не только помогает очистить руки от грязи и микробов, но и убивает мембрану вирусов и бактерий, полностью искореняя их.
В будущих исследованиях было бы целесообразно принять во внимание "химическое нападение" мыла, но и данное исследование - хорошо обоснованное.