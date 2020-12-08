Вт, 8.12.2020
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Может ли антисептик для рук заменить мыло?

ФОТО: Shutterstock/goffkein.pro

Сейчас, наверно, почти каждый из нас, выходя из дома, имеет при себе антисептик для рук. И, возможно, вы тоже задавались вопросом - может ли он заменить мыло? Так может ли? Отвечает портал Wonderzine!

Согласно мнению экспертов - нет, не может. Дело в том, что мыло и вода лучше справляются со всеми видами микробов.

Стоит отметить, что средства дезинфекции для рук при правильном применении также способны обезвредить многие штаммы.

Однако проблема в том, что мы часто используем антисептики недостаточно или же вовсе обрабатываем руки не полностью.

Помимо этого, антисептики могут хорошо работать на слегка загрязненных руках, но это не относится к тем случаям, когда руки сильно загрязнены. Издание также отмечает, что лучше отдавать предпочтение дезинфицирующим средствам с концентрацией спирта от 60 до 95%, так как продукты, в которых его содержание меньше - не очень хорошо справляются с задачей в целом и только уменьшают рост бактерий, не убивая их.

Так что при выборе того, что же лучше - ответ очевиден: мыло. По такому поводу вспоминаем, как правильно мыть руки!

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