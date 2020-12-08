Может ли антисептик для рук заменить мыло?

Сейчас, наверно, почти каждый из нас, выходя из дома, имеет при себе антисептик для рук. И, возможно, вы тоже задавались вопросом - может ли он заменить мыло? Так может ли? Отвечает портал Wonderzine!
Согласно мнению экспертов - нет, не может. Дело в том, что мыло и вода лучше справляются со всеми видами микробов.
Стоит отметить, что средства дезинфекции для рук при правильном применении также способны обезвредить многие штаммы.
Помимо этого, антисептики могут хорошо работать на слегка загрязненных руках, но это не относится к тем случаям, когда руки сильно загрязнены. Издание также отмечает, что лучше отдавать предпочтение дезинфицирующим средствам с концентрацией спирта от 60 до 95%, так как продукты, в которых его содержание меньше - не очень хорошо справляются с задачей в целом и только уменьшают рост бактерий, не убивая их.
Так что при выборе того, что же лучше - ответ очевиден: мыло. По такому поводу вспоминаем, как правильно мыть руки!