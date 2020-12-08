Может ли антисептик для рук заменить мыло?

Согласно мнению экспертов - нет, не может. Дело в том, что мыло и вода лучше справляются со всеми видами микробов.

Помимо этого, антисептики могут хорошо работать на слегка загрязненных руках, но это не относится к тем случаям, когда руки сильно загрязнены. Издание также отмечает, что лучше отдавать предпочтение дезинфицирующим средствам с концентрацией спирта от 60 до 95%, так как продукты, в которых его содержание меньше - не очень хорошо справляются с задачей в целом и только уменьшают рост бактерий, не убивая их.