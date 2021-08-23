Мурниеце: 30 лет назад у нас была мечта и герои, способные ее осуществить

Она заявила, что мечта о свободе и независимости, осуществление этой мечты, освобождение от кандалов советской оккупации и восстановление государственности 30 и больше лет назад были важнее всего.

"Каждый, кто лелеял мечту о свободной Латвии, был героем - поднимался над повседневностью и ясно осознавал, какое значение имеют его действия для будущего его народа и его детей", - отметила председатель парламента.

Мурниеце указала, что Верховный совет в 1991 году совершил несколько юридических шагов для выполнения мечты латвийского народа, и в тот год 21 августа Латвия вернулась на карту мира.

Председатель Сейма поблагодарила депутатов Верховного совета за их голосование 4 мая и 21 августа 1991 года. Она отметила, что с 21 августа Латвия оживила такие формы и структуры государственности, с помощью которых народ мог реализовать свою власть и волю.

"30 лет назад мы восстановили государство и переняли государственную власть", - сказала политик, добавив, что сегодня все еще уместно задавать вопрос, насколько нам в повседневной жизни удается воплощать и представлять свое государство в Сейме, правительстве, самоуправлениях и иных структурах.

Она акцентировала, что 30 лет назад государство было целью, мечтой и будущим, и сегодня ничего не изменилось. "Государство - величайшее богатство, нам принадлежащее. Сделаем все, чтобы укрепить его - это в наших руках!" - призвала Мурниеце.

Сегодня и завтра, 24 августа, в рамках празднования 30-й годовщины восстановления независимости Латвии, проходит конференция "Мечта и ее осуществление. Свобода и независимость".