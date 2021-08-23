Как с началом школьных занятий вернуться к правильному режиму сна

* Использование гаджетов перед сном: фиксация зрения на ярком экране телефона или планшета может замедлить выработку мелатонина в организме, поэтому рекомендуется избегать использования любого гаджета как минимум за один-два часа перед сном. Также рекомендуется, чтобы родители оценивали содержание просматриваемого детьми и подростками перед сном,

например, просмотр остросюжетного фильма ускоряет частоту сердечных сокращений, что может негативно сказаться на качестве сна;

* Выполнение домашней работы поздно вечером: по крайней мере за два часа до сна не следует читать книги или делать домашние задания, так как это может помешать процессу засыпания. Мозгу необходимо время для обработки большого количества разнообразной информации, полученной в течение дня;

* Сон в течение дня: если после школы и внеклассных мероприятий ученик очень устал и ему требуется вздремнуть, рекомендуется спать не более получаса, так как иначе может нарушиться ночной сон

(оптимальное время дневного сна - от 10 до 20 минут для концентрации энергии и восстановления работоспособности);

* Кофеин: для качественного сна настоятельно рекомендуется избегать употребления кофеина и сахаросодержащих продуктов, таких как зеленый чай, какао, сладости, не говоря уже о любимых энергетических напитках, перед сном. Рекомендуемая максимальная доза кофеина для детей и подростков составляет 2,5 мг на кг массы тела в день;

* Прием пищи перед сном: избегайте приема большого количества пищи незадолго до сна. Если перед сном ребенок очень голоден, чтобы минимизировать вред для здорового сна,

фармацевт рекомендует легкую закуску, такую как банан, легкий и несладкий натуральный йогурт, кусочек сыра или хлеба из цельной пшеницы, но не позднее чем за 30 минут до отхода ко сну.

Подготовьтесь к крепкому и здоровому сну

Качество сна можно улучшить с помощью ряда простых шагов:

* Сон как рутина: желательно засыпать и просыпаться в определенное время и превратить сон в рутину - это один из самых надежных ключей к успеху хорошего сна;

* Окружающая обстановка: очень важна удобная окружающая обстановка и кровать, хорошо отвечающая физиологическим потребностям. Спальня должна быть темной, тихой и хорошо проветренной;

* Планирование времени: особенно в начале учебного года, когда дни заполнены, занятий много, и дети, как и взрослые, хотят везде поспеть,

важно поговорить со своими детьми о приоритетах и помочь распланировать день, чтобы времени хватало на все.

Последствия, к которым может привести невысыпание

Невыспавшийся человек - это уставший человек. Отсутствие регулярного сна, особенно для детей младшего возраста и подростков, может привести к ухудшению памяти, трудностям в процессе решения проблем в школе и вне ее, а также в принятии решений. Недостаточный сон отрицательно сказывается на производительности и общем благополучии - это может повлиять на ваше настроение, вызвав даже симптомы депрессии.

Ребенок может столкнуться с проблемами концентрации в школе и недостатком витаминов, что приводит к снижению иммунитета и большему риску заболевания.