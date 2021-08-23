Управление Postimees Group переходит в руки Тоомаса Тийвеля

"Благодарю Андруса за его большой вклад в развитие Postimees Group. Безусловно, на сформированной платформе Тоомас сможет успешно управлять крупнейшим медиа-домом в Эстонии и достигать новых целей", - сказал Линнамяэ.

По словам Тийвеля, он продолжит начатую под руководством Андруса Раудсалу цифровую революцию. "Эстонский медиарынок постепенно движется в направлении, где все больше и больше читателей готовы потреблять платный онлайн-контент. Нужно идти в ногу с этими веяниями, и важно то, насколько хорошо мы сможем повернуться лицом к читателю", - сказал Тийвель.