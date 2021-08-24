Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer окончательно одобрена в США

Американское ведомство назвало решение "знаковым событием" в борьбе с пандемией. Для окончательной сертификации препарата ведомству необходимо было изучить примерно в 10 раз больше данных, чем по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. В частности, речь идет об информации, полученной во время массовой вакцинации в США за прошедшие месяцы.
За окончательной сертификацией вакцины может последовать обязательная вакцинация
По мнению многих экспертов, окончательная сертификация вакцины от коронавируса повлечет за собой решения об обязательной вакцинации в ряде учреждений, в частности, в медицинских учреждениях, университетах и городских администрациях. Кроме того, они надеются на новый сдвиг в кампании массовой вакцинации, пишет dpa.
Вакцина BioNTech/Pfizer по-прежнему будет доступна для подростков 12-15 лет в рамках разрешения на применение в чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, продолжит действовать разрешение на применение третьей дозы препарата для пациентов с ослабленным иммунитетом.
Разработанная немецкой компанией из Майнца мРНК-вакцина в декабре 2020 года была одобрена FDA в рамках процедуры для экстренного применения. Кроме того, аналогичное разрешение в США позже получили вакцины концернов Moderna и Johnson&Johnson.