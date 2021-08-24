Вт, 24.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Жительница США выиграла два миллиона долларов в лотерее для тех, кто привился от Covid-19

ФОТО: AP/Scanpix

Жительница штата Мичиган Кристин Дюваль выиграла в розыгрыше денежных призов среди людей, сделавших прививку от коронавируса, сообщает Associated Press. Она получила два миллиона долларов.

После победы Кристин Дюваль сказала, что выигрыш позволит ее семье осуществить "все мечты". Она заявила, что направит часть средств на обучение троих детей в колледже и ремонт дома, а еще часть пожертвует службам психического здоровья.

Лотерея среди вакцинированных в Мичигане запустили в июле, чтобы мотивировать людей делать прививки от коронавируса. Каждый день среди вакцинированных разыгрывали по 50 тысяч долларов. Кроме того, девять учеников в возрасте от 12 до 17 лет, которым сделали прививки, получили четырехлетние стипендии на обучение. Известно, что в штате несколько недель назад разыграли приз в размере одного миллиона долларов.

По данным властей штата, 2,4 миллиона местных жителей зарегистрировались для участия в лотерее, в то время как 106 тысяч старшеклассников претендовали на получение стипендий.

С 11 июля по 7 августа в Мичигане выросло число людей, получивших первую дозу вакцины от Covid-19.


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