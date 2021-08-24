Жительница США выиграла два миллиона долларов в лотерее для тех, кто привился от Covid-19

После победы Кристин Дюваль сказала, что выигрыш позволит ее семье осуществить "все мечты". Она заявила, что направит часть средств на обучение троих детей в колледже и ремонт дома, а еще часть пожертвует службам психического здоровья.

Лотерея среди вакцинированных в Мичигане запустили в июле, чтобы мотивировать людей делать прививки от коронавируса. Каждый день среди вакцинированных разыгрывали по 50 тысяч долларов. Кроме того, девять учеников в возрасте от 12 до 17 лет, которым сделали прививки, получили четырехлетние стипендии на обучение. Известно, что в штате несколько недель назад разыграли приз в размере одного миллиона долларов.

По данным властей штата, 2,4 миллиона местных жителей зарегистрировались для участия в лотерее, в то время как 106 тысяч старшеклассников претендовали на получение стипендий.