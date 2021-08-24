Видео ⟩ "Было огромное пламя, и мы не знали, что делать": в Юрмале взорвался электросамокат и начался пожар

Карина живет с мужем, мамой и сыном в частном доме в Каугури. Во дворе есть несколько сараев, где семья хранит полезные в хозяйстве вещи, в том числе топливо на зиму. Ночью внезапно загорелись все запасы, и причина возгорания выяснилась сразу.

"Муж оставил электросамокат в гараже. Одна из батарей загорелась и взорвалась. Затем все загорелось. Было огромное пламя, и мы не знали, что делать", - говорит домохозяйка Карина.

Быстро отреагировал сосед, живущий через улицу. Он вызвал необходимые службы, пока Карина и ее семья эвакуировались из дома.

"В 2:18 я вызвал пожарных. Сарай начал гореть, проснулся от потрескивания, сарайчик уже знатно горел", - рассказывает сосед.

Первоочередной задачей родителей было увести маленького ребенка и его бабушку как можно дальше от очага возгорания.

"У меня есть сын, ему четыре года, он был в шоковом состоянии. В большом шоке. Он не понял посреди ночи, проснулся и спросил, что там происходит", - вспоминает мама мальчика.

По словам сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), работы по тушению пожара прошли относительно быстро, несмотря на содержимое сарая, которое было особенно благоприятно для быстрого возгорания.

"В сарае было много дров, которые приходилось разгружать вручную, а изоляция была сделана из древесной щепы", - отметили пожарные.

Карина переживает из-за потерь. Теперь остается ждать, когда страховая компания зафиксирует размер убытка.

"Огонь дошел до второго сарая и почти до третьего. Здесь дверь, фасад и окно чуть не лопнули. Второе окно было таким же. От детского велосипеда остался только руль", - показывает Карина.