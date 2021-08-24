Вт, 24.08.2021
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Дайнис Иванс, один из инициаторов "Балтийского пути"

Видео ⟩ "Было огромное пламя, и мы не знали, что делать": в Юрмале взорвался электросамокат и начался пожар

ФОТО: Pamoni Photograph/Pexels

В ночь на 22 августа в Юрмале произошел взрыв, в результате которого возник пожар в сарае площадью 70 квадратных метров. Из жилого сектора успела эвакуироваться одна семья, никого госпитализировать не пришлось. Основная задача родителей заключалась в том, чтобы сохранить спокойствие и уменьшить тревогу ребенка, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Карина живет с мужем, мамой и сыном в частном доме в Каугури. Во дворе есть несколько сараев, где семья хранит полезные в хозяйстве вещи, в том числе топливо на зиму. Ночью внезапно загорелись все запасы, и причина возгорания выяснилась сразу.

"Муж оставил электросамокат в гараже. Одна из батарей загорелась и взорвалась. Затем все загорелось. Было огромное пламя, и мы не знали, что делать", - говорит домохозяйка Карина.

Быстро отреагировал сосед, живущий через улицу. Он вызвал необходимые службы, пока Карина и ее семья эвакуировались из дома.

"В 2:18 я вызвал пожарных. Сарай начал гореть, проснулся от потрескивания, сарайчик уже знатно горел", - рассказывает сосед.

Первоочередной задачей родителей было увести маленького ребенка и его бабушку как можно дальше от очага возгорания.

"У меня есть сын, ему четыре года, он был в шоковом состоянии. В большом шоке. Он не понял посреди ночи, проснулся и спросил, что там происходит", - вспоминает мама мальчика.

По словам сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), работы по тушению пожара прошли относительно быстро, несмотря на содержимое сарая, которое было особенно благоприятно для быстрого возгорания.

"В сарае было много дров, которые приходилось разгружать вручную, а изоляция была сделана из древесной щепы", - отметили пожарные.

Карина переживает из-за потерь. Теперь остается ждать, когда страховая компания зафиксирует размер убытка.

"Огонь дошел до второго сарая и почти до третьего. Здесь дверь, фасад и окно чуть не лопнули. Второе окно было таким же. От детского велосипеда остался только руль", - показывает Карина.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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