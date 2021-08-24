Депутаты игнорируют риск использования отрицательных тестов на коронавирус

Некоторые депутаты выразили мнение, что было бы лучше разрешить людям работать очно и с отрицательным тестом на коронавирус, чем полагаться только на сертификат.

В свою очередь Юрий Перевощиков, директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), подчеркнул, что с точки зрения безопасности не следует считать, что тест так же надежен, как вакцина. Он пояснил, что

тест предоставляет информацию на дату тестирования, но это не значит, что вирус не может развиваться в ближайшем будущем.

Перевощиков также добавил, что у людей, которые сдали тест, создается впечатление, что они защищены, однако это ложное чувство безопасности, учитывая, что вирус может развиться и на следующий день.

Эксперт отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, а также снижает риск заболевания. При этом риск заражения штаммом "дельта" выше, однако большинство привитых людей все равно не заболевают. В случаях, когда заражение все-таки произошло, вакцинированный не может распространять вирус так же широко, как непривитый человек, потому что симптомы более выражены именно у непривитого, утверждает Перевощиков.

Оппозиция

Несмотря на предупреждения экспертов, депутаты от оппозиции призвали разрешить регулярное тестирование, что было поддержано несколькими членами правительственной коалиции.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции еще не приняла решения по этому вопросу, а также успела рассмотреть только три из 162 предложений.

Как сообщалось, в начале августа латвийский Сейм концептуально поддержал проект поправок к закону об управлении распространением инфекции коронавируса, который предусматривает, что с 1 октября работодатель будет иметь право увольнять работников, не получивших ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.