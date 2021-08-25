Минюст заявил о получении "Дождем" денег от ЕС. Телеканал рассказывал об этом сам

Как писала Би-би-си, таким образом выполнено условие новой нормы закона "О СМИ", которая появилась в конце 2019 года - она позволяет причислять к "иностранным агентам" любого человека или компанию, если они распространяют материалы СМИ-"иноагента" и получают при этом иностранное финансирование.

Именно на эту статью закона ссылается министрество. "Таким образом, минюст России, принимая решение о включении ООО "Телеканал Дождь" в реестр, действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке", - резюмируют чиновники.

Что ответил "Дождь"

"Ничего нового из этого не следует. [Гендиректор канала] Наталья Синдеева об этом рассказывала еще накануне", - написал главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

В 2019 году получающей финансирование из российского бюджета телеканал RT уже сообщал, что "Дождь" получал деньги от Еврокомиссии, о чем теперь заявил минюст. Средства были выделены в рамках конкурса для СМИ на создание просветительских проектов. Телеканал тогда запустил проект "Россия - это Европа", о чем "Дождь" отчитался перед Роскомнадзором, сейчас контракт приостановлен, цитирует РБК Синдееву .

После заявления министерства юстиции России главный редактор "Дождя" добавил: "Опосредованного иностранного финансирования через российские фонды" мы не получали - мы получали финансирование у российских фондов. Было ли у них иностранное финансирование, нам было неизвестно. Кроме того, у нас был один договор с "иностранным агентом" - Сахаровским центром, о чем Роскомнадзор также знал".

По словам Дзядко, такие же договоры в разные годы с ЕС заключали другие СМИ - в частности, "Российская газета", издание правительства России. "Дождь" есть в перечне редакций, получавших денежные средства от иностранных источников, но во втором квартале 2021 года там 33 юрлица, заявил Дзядко. Среди них Russia Today TV и rt.com, государственный ТАСС.

После включения "Дождя" в реестр "иностранных агентов" в Москве и других городах России прошли пикеты солидарности с журналистами. Многие пикетчики столяли с плакатами в поддержку независимого телеканала.

В Петербурге задержали троих участников одиночных пикетов в защиту СМИ



Фото: редактор DOXA Виктор Ершов / @doxa_journal https://t.co/QIjBSwsK3J pic.twitter.com/uWUDoZYP6K — Медиазона (@mediazzzona) August 24, 2021

Во вторник в Петербурге задержали активистку и журналистку Екатерину Гончарову, которая вышла на пикет с плакатом "Идет дождь, идет преследование журналистов", сообщил телеграм-канал Avtozak LIVE. "ОВД-Инфо" сообщает о задержании еще двух пикетчиков, в том числе редактора журнала DOXA Виктора Ершова.

Зимой канал вел прямые эфиры с акций протестов в поддержку Алексея Навального. Представитель Кремля Дмитрий Песков высказывал мнение, что "Дождь" выступал в роли организатора акций протеста.