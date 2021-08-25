MFD veselības grupa не смогла обеспечить некоторые школы тестами слюны

Одной из таких школ, где не было обеспечено проведение тестов, является Лапмежциемская средняя школа, сказала министр.

В среду, 25 августа, представители Минздрава встретятся с представителями MFD veselības grupa, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Минздрав также подтвердил в Twitter, что, когда начались скрининговые тесты на Covid-19 для учащихся, были выявлены ситуации, когда из-за поставщика лабораторных услуг провести тесты оказалось невозможно.

Национальная служба здравоохранения обсудила проблему с MFD veselības grupa, и ожидается, что лаборатория улучшит организацию тестирования, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись. В свою очередь Минздрав приносит извинения всем, у кого возникли проблемы из-за скрининговых тестов.

Как сообщалось, 23 августа началось крупнейшее в Латвии тестирование на Covid-19 в учреждениях основного, среднего и профессионального образования.

Среди детей в возрасте до 9 лет были выявлены девять зараженных коронавирусом, а в возрасте от 10 до 19 лет - 26 инфицированных.

Планируется тестировать около 200 000 человек в неделю. Основным способом тестирования будут слюнные тесты, но при необходимости также будут использоваться мазки из носоглотки.

Каждое учебное заведение имеет свою обслуживающую лабораторию, которая обеспечивает тестирование школьников и работников. Лаборатория подготовит индивидуальные пробирки для сбора образцов слюны и обеспечит их доставку в учебные заведения. Сбор образцов будет происходить в определенный день и время, о которых учебное заведение проинформирует родителей. Из-за значительного объема и лаборатории, и учебные заведения будут строго следовать установленному графику, и тестирование в другой день или время будет невозможно.

Вакцинированные или переболевшие коронавирусом дети с действующим сертификатом сдавать тесты не будут.